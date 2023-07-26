紐約市警添527新血 亞裔占82人

市警察學院舉行畢業典禮，見證527名警校學員入職。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市 警察學院(New York City Police Academy)25日於曼哈頓麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)舉行畢業典禮，在市長亞當斯 (Eric Adams)及新任市警總局局長卡班(Edward Caban)見證下，為超過500名加入市警(NYPD)在即的學員舉辦慶祝及宣誓儀式，盼其為城市安全和諧作出積極貢獻。

市警表示，此次典禮共有527名警校學員順利畢業，其中男性385名、女性142名，多人來自不同國家、族裔和語言背景。據了解，此批新加入市警成員中，有82位亞裔 ，占總數近16%；其中五位來自中國、一位來自香港，且有12人能夠使用中文溝通。

此次典禮亦是卡班主持的首個畢業儀式。面對列隊有序、穿戴整齊的數百位新警員，卡班肯定他們獲得穿著藍色警察制服的權利，也稱讚他們是全球警務的卓越象徵，是對市警178年服務歷史的守護和傳承。他說，畢業是他們面對新挑戰的轉折點，相信所有新晉警員都具備所需能力及品質，去克服困難、實現目標。

根據卡班，該批畢業警員來自41個不同的國家，並能夠使用27種各地語言。卡班還指，當前全市範圍的槍擊、謀殺和公共交通犯罪數量均有所下降，但每個社區依然需要警方支持。

市長亞當斯發言說，畢業生經過數月學習，成功成為市警一員，將在未來打擊犯罪，面對諸如恐怖主義、大流行病、政治變動或經濟動盪的時刻站在前線，守護「美國夢」。