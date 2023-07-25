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討租遭毆還被誣陷 華人房東收租無門 律師免費相助

記者高雲兒／紐約報導
皇后區白石鎮置有房產的江女士上月上門收租，卻被租客暴力毆打，圖為租客中的母親拿著拖鞋驅趕江女士。(江女士提供)
皇后區白石鎮置有房產的江女士上月上門收租，卻被租客暴力毆打，圖為租客中的母親拿著拖鞋驅趕江女士。(江女士提供)

被無良租客欠租半年，上門討租被毆打、最後還被反咬一口的江女士稱，她最近又被租客誣陷，在對方毫無證據的情況下，險些被關進法庭過夜，幸得律師免費幫助，才當天釋放回家。

上月22日本報報導，在皇后區白石鎮擁有房產的江女士，上門向拖欠大半年的租客討租，卻被來自羅馬尼亞的一家三口租客暴力毆打，報警後還被反咬一口，聲稱江女士也有動手。

之後雙方都申請了保護令，江女士無法靠近租客中的「父親」，也因此，江女士得知「這位吉普賽大爺常常坐在門口」，使得她沒有辦法靠近自己的房產。在這起糾紛中，租客方都被定為「二級騷擾」，江女士被定為犯有妨礙治安行為(disorderly conduct)。

已經無力照看房屋的江女士，20日被兩位皇后區地檢處檢察官和警察造訪，警方聲稱她無故靠近房屋，違反了保護令，「我問他們有沒有證據，他們說沒有」；江女士聲稱，之前被律師告知，她只是不可以接近其中一位租客，但是家人還是可以去收租，因此曾派一位表親前去詢問；地檢處表示她還是要去法庭。

女兒才18個月的江女士反覆確認可以在當天從法庭回家，但是卻從中午等到晚上10時多，一直被關在法庭內，「因為我沒錢請律師，所以我就等免費的法援，後來他們說晚上排不到我了，要過夜等第二天」，心急如焚的江女士通過朋友聯繫上律師沙納漢(William Shanahan)，對方從長島趕來，為江女士免費辯護。

沙納漢說，他向法官請求釋放江女士，並暫時休庭。他說，「保護令是為了保護人身安全，不意味著不能收租」，他將於本周或下周和助理檢察官討論，希望法庭駁回訴訟。不過法官要求，江女士暫時不可以靠近自己的房屋，或者派任何親友靠近，也意味著江女士徹底沒法收租。

沙納漢同時表示，希望撤銷江女士之前妨礙治安行為的罪名，「沒有任何證據證明她打人了，她才是被打的那個，我確信這罪名也將被撤銷」。他認為，江女士有限的英語能力使她處於很不利的處境，「因為警察只聽租客的一面之詞」。沙納漢也會在稍後根據江女士的證據，就租客毆打她一事發起訴訟。

江女士後來得以在當天晚上12時回家，她對沙納漢的幫助非常感恩，「我女兒最近生病了，我還被誣陷，真的太難受，還好他幫我」。據悉，沙納漢正競選皇后區第六行政區(the 6th Municipal District)民事法官，對此案他表示，法官知道社區正在發生什麼是很重要的。

江女士(左)稱自己遭租霸誣陷，險些被關進法庭過夜，幸得律師沙納漢(右)免費幫助，...
江女士(左)稱自己遭租霸誣陷，險些被關進法庭過夜，幸得律師沙納漢(右)免費幫助，才當天釋放回家。(江女士提供)

租客 皇后區 檢察官

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