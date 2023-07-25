州長撥款2900萬 擴建電動車充電設施

州府將撥款2900萬元在全州擴建電動車充電設施，並為電動車買家提供補貼。(市交通局提供)

為了促進節能減排，擴大電動車 使用率，紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)日前宣布，撥款2900萬元在全州擴建電動車充電設施，並為電動車消費者提供補貼。

州長辦公室表示，紐約州正在努力實現大幅減排的目標，為了加速目標實現，則必須擴大電動車的普及率和使用率，而阻礙很多車主入手的主要擔憂，就是在全州找尋充電設施的困難，以及相對高昂的購車成本。

為此，霍楚宣布，將為「Charge Ready NY 2.0」項目注資1500萬元，在全州工作場所、多戶建築、貧困社區等地，加裝電動車充電設施。此舉不僅能夠幫助符合條件的組織，節省高達50%的充電設施安裝成本；同時，也會非常適合需要長時間充電的電動車停靠點，因為每充電一小時可獲得長達25哩的電力續航里程。

此外，霍楚還表示，將注資一項1400萬元的補貼計畫，即「清潔駕駛退稅」（State’s Drive Clean Rebate），以幫助降低電動車租賃和購買的前期成本。計畫規定，消費者到同州府合作的電動車銷售點購車，可以獲得500元到2000元的補貼，可選電動車型號有60多種。

據悉，截止今年6月，紐約州已有15萬輛電動車。而為了實現「氣候領導和社區保護法案」(Climate Leadership and Community Protection Act)提出的，在本世紀中葉溫室氣體排放量減少85%的目標，紐約州必須在2035年前，達到汽車尾氣的零排放。

霍楚發表聲明稱，作為在全國環保清潔方面處於領先地位的紐約州，必須開始大面積普及電動車，而通過加蓋充電設施、給予車主返利，能夠使民眾增加改選電動車的信心。「在車流量相對較大的社區，尤其是被邊緣化的低收入社區，更需要清潔的空氣，幫助他們改善環境，就能使全州生活質量躍升一大步。」霍楚說，這一政策也是為了給民眾和遊客，打造可持續發展的未來。