我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

州長撥款2900萬 擴建電動車充電設施

記者張心／紐約報導
州府將撥款2900萬元在全州擴建電動車充電設施，並為電動車買家提供補貼。(市交通局提供)
州府將撥款2900萬元在全州擴建電動車充電設施，並為電動車買家提供補貼。(市交通局提供)

為了促進節能減排，擴大電動車使用率，紐約州霍楚(Kathy Hochul)日前宣布，撥款2900萬元在全州擴建電動車充電設施，並為電動車消費者提供補貼。

州長辦公室表示，紐約州正在努力實現大幅減排的目標，為了加速目標實現，則必須擴大電動車的普及率和使用率，而阻礙很多車主入手的主要擔憂，就是在全州找尋充電設施的困難，以及相對高昂的購車成本。

為此，霍楚宣布，將為「Charge Ready NY 2.0」項目注資1500萬元，在全州工作場所、多戶建築、貧困社區等地，加裝電動車充電設施。此舉不僅能夠幫助符合條件的組織，節省高達50%的充電設施安裝成本；同時，也會非常適合需要長時間充電的電動車停靠點，因為每充電一小時可獲得長達25哩的電力續航里程。

此外，霍楚還表示，將注資一項1400萬元的補貼計畫，即「清潔駕駛退稅」（State’s Drive Clean Rebate），以幫助降低電動車租賃和購買的前期成本。計畫規定，消費者到同州府合作的電動車銷售點購車，可以獲得500元到2000元的補貼，可選電動車型號有60多種。

據悉，截止今年6月，紐約州已有15萬輛電動車。而為了實現「氣候領導和社區保護法案」(Climate Leadership and Community Protection Act)提出的，在本世紀中葉溫室氣體排放量減少85%的目標，紐約州必須在2035年前，達到汽車尾氣的零排放。

霍楚發表聲明稱，作為在全國環保清潔方面處於領先地位的紐約州，必須開始大面積普及電動車，而通過加蓋充電設施、給予車主返利，能夠使民眾增加改選電動車的信心。「在車流量相對較大的社區，尤其是被邊緣化的低收入社區，更需要清潔的空氣，幫助他們改善環境，就能使全州生活質量躍升一大步。」霍楚說，這一政策也是為了給民眾和遊客，打造可持續發展的未來。

電動車 紐約州 霍楚

上一則

劉芳律師提醒 等候政庇面談人士辦催辦令

下一則

資助低收市民圓高薪夢 華裔機構培訓就業

延伸閱讀

「總統先生，法院見」德州長艾伯特拒絕移除挨批浮球

「總統先生，法院見」德州長艾伯特拒絕移除挨批浮球
超像正牌讀卡器 東北部近20家沃爾瑪被裝上信用卡側錄器

超像正牌讀卡器 東北部近20家沃爾瑪被裝上信用卡側錄器
紐約市水利基建資金 孟昭文:太少

紐約市水利基建資金 孟昭文:太少
比亞迪印度設廠 與Megha合資電動車案被打回票

比亞迪印度設廠 與Megha合資電動車案被打回票

熱門新聞

男子開始向王女士介紹虛擬貨幣投資。(受害者提供)

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

2023-07-23 12:46
一名91歲老翁在19日清晨7時左右，自曼哈頓中城一棟大廈跳下，當場身亡。(取自Google Maps)

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

2023-07-19 10:15
納蘇郡警察拒為移民提供翻譯遭起訴。圖為示意圖。(取自納蘇郡警察局推特)

「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

2023-07-22 11:04
發生槍擊案，警察和急救人員就地救治背部中彈的15歲傷者。(本報檔案照)

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

2023-07-18 17:07
被截獲包裝印有中文的大麻。（取自奧克拉荷馬緝毒局）

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

2023-07-21 12:28
地鐵基礎票價將從8月20日從目前的2.75元上漲至2.9元。(記者和釗宇／攝影)

7年首次 紐約公車、地鐵基礎票價調漲 下月生效

2023-07-20 07:45

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處
40歲起養成8習慣 讓你多活24年

40歲起養成8習慣 讓你多活24年