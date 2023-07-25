不在籍選票爭議 陳錦良提告白育青、市選委會

陳錦良(右)指控白育青(左)選舉欺詐，圖為初選日二人在投票站前握手表示和平對壘。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

皇后區法拉盛 所在的市議會第20選區前共和黨參選人陳錦良，日前提告初選獲勝的對手白育青及市選舉委員會(BOE)，稱在今年6月初選期間，法拉盛有多位共和黨選民，在不知情的情況下被登記不在籍選票(absentee ballot)並投票 ，指控白育青涉嫌選舉欺詐，且選委會有監管失職之嫌；白育青則回應，官方票數經核實且未發現爭議，將繼續「向前看」準備普選。

法庭文件顯示，陳錦良的代表律師傅德納(Aaron Foldenauer)，在本月5日在皇后區高等法院提訴白育青以及市選委會，在本月16日，傅德納則附上38位選民的誓詞(affidavit)，他們通過署名的書面聲明表示，自己在今年6月的初選中，並未申請、收到、以及填寫不在籍選票，但在事後卻被通知已經通過不在籍選票進行了投票。

目前，此案仍在聽證當中，下一次的虛擬法庭會議將訂於26日舉行，而若法官卡羅拉斯(Robert Caloras)裁定該案存在欺詐證據，他則有權要求重新選舉。

陳錦良的代表律師傅德納表示，估計有「數百位」選民，會因為這樣的詐欺行為而失去投票集會。他說，此次初選中，白育青以819票、56%的得票率獲勝，然而，68%的投票均為不在籍投票，而在此前第40州眾議會以及2021年市議會第20選區的普選中，不在籍投票率分別僅為11.5%以及11.1%。

他還說，今年在寄出的1100份不在籍選票中，有1000張選票都被寄回，這也高於往年的回寄率，「十分可疑」，且三分之二的不在籍選票都投給了白育青。

白育青的律師喬波利(John Ciampoli)，則在本月16日向法庭提出動議，要求駁回原告的起訴，但法官卡羅拉斯在翌日拒絕了這項動議。動議指，原告完全不能指證任何一張作假的選票或是任何一位作假的選民，原告是在「蓄意盤查和釣魚」(fishing expedition)，因為原告確信自己不可能輸掉選舉。

白育青則於24日對本報記者回應，此案將全權交由代表律師處理，官方票數經核實並未發現爭議，因此將繼續「向前看」準備接下來的普選。此前他則表示，自己一直是個遵紀守法的公民，不會在選舉中作出不符合法律和道德的行為，但也無法阻止媒體和競選對手缺乏根據的指控、說法或是法律行為。