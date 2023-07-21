紐約電價、瓦斯雙漲 8月起漲近1成 明年1月還會漲

紐約市和威徹斯特郡瓦斯和電力價格8月起調漲。(本報檔案照)

紐約市 和上州威徹斯特郡(Westchester County)的電費，確定將於8月上漲；根據漲價方案，居住在該區域的逾350萬用戶，一般家庭電費帳單，估計將上漲9.1%，另外在曼哈頓 及布朗士 區，使用聯合愛迪生電力公司(Con Edison)瓦斯服務的用戶，也將支付更多費用。

紐約州公共服務委員會(Public Service Commission)20日下午以七票贊成、一票反對的表決，結果通過了聯合愛迪生的電力和瓦斯漲價方案。

一般用電戶約增14.44元

按照州公共服務委員會對瓦斯和電力的漲價計畫，一個月用電600千瓦時的一般用戶，8月份的電費，將約增加14.44元。

這僅僅是聯合愛迪生三年電費漲價計畫的開始。從明年1月開始，一個月用電600千瓦時的平均用戶，月帳單將再增加4.2%，即7.2元；到了2025年1月，用戶的帳單將第三次上漲，漲幅為1.4%，約再增加2.43元。

威徹斯特郡同步漲價

根據今年2月由聯合愛迪生提出的漲價提案，紐約市和威徹斯特郡電費今年漲4.2%，2024年漲4%，2025年漲3.8%；曼哈頓、布朗士、皇后區部分地區、威徹斯特郡瓦斯費今年將漲6.7%，2024年漲6.3%，2025年漲5.9%。

影響區內逾350萬戶

在與州公共服務委員會談判下，20日雙方達成新的漲價方案，此次的電費上漲預計將影響區內超過350萬戶居民，州公共服務委員會主席克里申(Rory Christian)說，談判中很少出現大家都能如願以償的情況，但這次就是如此。

除了皇后區的一小部分地區外，聯合愛迪生幾乎為紐約市所有地區提供電力，它還為威徹斯特郡的大部分地區供電。

使用聯合愛迪生的瓦斯用戶，主要分布在曼哈頓和布朗士區，居民也將支付更多瓦斯費用。

據估計，一個每月使用100度瓦斯的典型住宅瓦斯取暖用戶，8月份的帳單將增加約17.28元，增幅約為8.4%。2024年1月，這個100度瓦斯用戶的帳單將增加14.90元，即6.7%；2025年1月，該用戶的帳單將再次上漲15.61元，漲幅為6.6%。