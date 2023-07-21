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布碌崙華人按摩院涉賣淫 建築收違規通知

記者顏潔恩／紐約報導
最新遭到調查的按摩院「Bayside Sun」。(記者顏潔恩／攝影)
最新遭到調查的按摩院「Bayside Sun」。(記者顏潔恩／攝影)

位於布碌崙(布魯克林)南區貝瑞吉的多家華人經營按摩店，日前涉嫌從事非法賣淫活動，被居民發現後投訴，遭到執法單位取締；經過幾個月的調查，這些按摩店的建築樓已收到違規通知，並有華裔經營者被捕。

據悉，共四間按摩店的建築樓近期遭市樓宇局(DOB)的「行政審判和聽證會辦公室」(Office of Administrative Trials and Hearings)，以觸犯分區相關問題為由，收到違規通知；分別是3大道7602號的「Rose Spa」、漢密爾頓公園大道(Fort Hamilton Parkway)7004號的「抹茶水療中心」、3大道9401號的「Bayside Sun」按摩店以及76街311號的「旺旺Spa」。

布碌崙第十社區委員會經理貝克曼(Josephine Beckmann)表示，早在2022年10月，就有居民發現這些按摩店的營業時間不尋常，除了常開到深夜，還用窗簾和標牌遮擋窗戶、不向公眾開放，屢次向社委會以及市議員紀思庭(Justin Brannan)辦公室投訴；「通常人們可以通過營業時間來區分有無執照的店家」，她表示，由於收到許多投訴，社委會擔心這些按摩店恐涉及人口販運和賣淫，於是將情況向執法機構報告。

紀思庭說，該辦公室正與市長特別執法辦公室(OSE)、市警等合作，將關閉違法按摩店，「從強迫勞工到性販運等剝削弱勢群體的行為，將不會被容忍」；市長特別執法辦公室負責人Christian Klossner則說，商業空間的業者必須確保出租場地給合法企業，執法行動就是為了提醒他們的責任。

市長特別執法辦公室指出，2月8日，警方以推銷賣淫(promoting prostitution)罪名，逮捕在「旺旺Spa」工作的華女梁麗(Liang, Li，音譯)，該地點還有幾個違反DOB規定的建築工程；部分問題固然已解決，但依然還有兩起非法占位(illegal occupancy)，譬如在地窖裡放置三張按摩床，以及雇用無照物理治療師等。紀錄顯示，業者兩次想消除違規，但「更改證書」(Certification of correction)一直被駁回。

針對「Rose Spa」的投訴，檢查人員發現該建築未經許可施工，豎起隔牆加建房間，並安裝水和廢水系統打造淋浴室，而4月試圖再檢查時，未能成功進入到裡面；據紀思庭所述，警方認為該地點涉嫌非法賣淫、人口販運，已取得法庭命令強制關閉。

去年9月，執法人員在311投訴下對「抹茶水療中心」進行調查，發現非法經營後發出違規通知，4月13日再度突擊時情況未改，還被發現未經許可進行建築相關工作；直到當前，四項違規問題已被解決，但仍保留一項建築違規指控，業者利用隔牆規畫出兩間按摩室，還有不符規則的站立式淋浴間。至於最新被查封的「Bayside Sun」按摩店，則在紀錄中顯示違反一系列建築規定，於4月11日遭調查。

據反人口販賣組織The Network收集的情報，一些人在接受色情服務後會在評論網站上留言，用戶會分享該店的地址、描述相關服務和價格、性工作者外貌等，這些按摩店常在頁面上統稱為「亞裔按摩院」；而無論是評論網站、或分類色情網頁上，以上四家按摩店都曾被提及過，其中有關「Bayside Sun」的一則最新評論於7月16日發布。

「儘管對於我們來說賣淫行為已顯而易見，但執法機構還需要時間進行調查」，紀思庭表示，現階段已有一個清單，將完成所有的任務，確保指控延續，「這些違法的地方才不會又重開」。

涉嫌推銷賣淫華女被抓的旺旺Spa。(取自谷歌地圖)
涉嫌推銷賣淫華女被抓的旺旺Spa。(取自谷歌地圖)
抹茶水療中心被查出建築違規。(取自谷歌地圖)
抹茶水療中心被查出建築違規。(取自谷歌地圖)
Rose Spa門口張貼樓宇局的違規通告。(記者顏潔恩／攝影)
Rose Spa門口張貼樓宇局的違規通告。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 華女 亞裔

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