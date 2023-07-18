拋棄式餐具新規下月生效 業者：沒聽說

紐約市新法規定，從下月起餐館不得為外賣顧客主動提供拋棄式餐具，但不少業者表示不了解此項新規。(記者高雲兒／攝影)

紐約市 議會於年初通過的「忽略拋棄式餐具」(Skip the Stuff)法案將於下月開始實行，但是許多華人 餐館業者表示並未聽說。對於該政策的出台，有的業者認為會給消費者帶來不便，有的認為可以節省開支，同時環保，何樂而不為；據悉，目前只是實行階段，若違反只警告，到了明年7月1日才開始罰款。

「忽略拋棄式餐具」法案規定，除非顧客主動要求，餐館不得為外帶及第三方外賣單主動提供拋棄式餐具、佐料和餐巾紙，減少民眾對拋棄式餐具的依賴，保護環境；雖然華人常用的免洗筷不是塑料製品，但仍適用於該法。

市長亞當斯 (Eric Adams)今年2月該法，訂於8月起生效生效；不過，明年7月1日以前的違規不罰款，業者僅會收到警告，之後首次違規罰50元，一年內第二次違規罰250元。如果第三方訂餐平台對餐館提供不準確信息而導致違規，餐館可以提出辯護。

南翔小籠包經理Helen稱，還沒聽說過這個規定，但他覺得這個規定是不利於消費者的，「很多人點外賣就是為了不洗碗筷」。她說，餐館的一次性餐具都是成套的，包含筷子、勺、叉和紙巾，「基本都是默認提供的」。因此如果需要詢問客人再提供，也許會讓客人不適，「好像成了額外的要求」。

不過Helen稱，減少拋棄式餐具的規定確實環保，「現在店內的吸管都是紙質的，而且我們很多餐盒也換成紙質的，更容易降解」。她稱，在很多第三方外賣平台上，有很多環保的客人也會註明：不需要餐具，環保的同時給餐館省了很多錢。

新東益豐的肖經理表示很支持該政策，雖然他目前也沒有聽說過。和南翔一樣，新東溢豐的一次性餐具也是成套提供，包括碗筷調料和紙巾，「一個月要有兩三千套」。他說，雖然每套不到一塊錢，但是日積月累，也是不小的開銷，「而且環保，更要支持」。對於此舉會不會影響消費者體驗，他表示所有餐館統一執行的情況下，消費者會逐漸適應的。