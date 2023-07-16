工程糾紛釀歧視亞裔 州人權署調查

布碌崙的豪華建案，建築承包商與開發商因工程糾紛，導致種族歧視。(截自谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)一名建築承包商在與開發商因工作陷入矛盾，疑似屢次用種族歧視 性語言侮辱對方的日裔 妻子和孩子，不僅嘲笑對方妻子會「像藝妓一樣幫人洗腳」，更指對方孩子「眼睛細長」，遭到州人權署(State Division of Human Rights)介入調查。

據悉，土耳其裔承包商艾登(Ulgur Aydin)是卡羅爾花園(Carroll Gardens)豪華公寓大樓Gowanus Park的承包商，該棟大樓共有13套單位，每單位售價在200至200萬元間；而身為建築師的胡德斯(Kenneth Hudes)，認為艾登建出來的成品草率而拒絕支付費用，引發兩人的矛盾。

胡德斯向州人權署投訴，指艾登在傳給建案開發團隊的電郵和短信中，屢次用種族歧視語言侮辱他的日裔妻子，像是說「你的日本 老太太怎麼樣了？我聽說他們會像藝伎一樣給人洗腳呢」；不僅如此，夫婦倆的孩子，也被艾登稱之為「眼睛細長的孩子們」。

根據胡德斯投訴，艾登有一次問他：「你是否慶祝12月7日的日本襲擊珍珠港事件」，對此州人權署於5月已受理該案件。

「艾登這種極端和令人髮指的辱罵行為，超出人類尊嚴的範圍，具有嚴重的侮辱性，從而對我和我的企業造成了傷害」，胡德斯說道。

他去年也在國王郡高等法院對艾登提控，表示Gowanus Park「充滿缺陷、必須重做」，還指出艾登因沒有向分包商付款而導致建案拖延，每月損失12萬元的利息。在此之上，Gowanus Park也要求法官禁止艾登對其代表、以及家人進行騷擾、或使用種族主義語言。

面對以上的指控，艾登表示那些都是虛假的信息，反批胡德斯「不正常」；其辯護律師Peter Kutil則承認這些冒犯性語言相當「幼稚、愚蠢」，但聲稱胡德斯將自己的設計疏忽和遺漏，歸咎在承包商身上。