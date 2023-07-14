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紐約香港協會 辦35周年慶典

記者張心／紐約報導
紐約香港協會舉辦35周年慶典。(記者張心/攝影)
紐約香港協會舉辦35周年慶典。(記者張心/攝影)

紐約香港協會(Hong Kong Association of New York)於13日晚，在曼哈頓中城舉行35周年慶典晚會，回顧及慶祝其創立以來的輝煌歷程，吸引200名嘉賓到場共襄盛舉。

「紐約香港協會35周年慶典晚會」由香港駐紐約經濟貿易辦事處、香港旅遊發展局、香港貿易發展局、國泰航空(Cathay Pacific)、美中友好協會(Sino-American Friendship Association)、香港中文大學校友會、香港大學校友會、香港科技大學校友會等聯合支持。

紐約香港協會執行董事Donald Moore、即將接任主席的Rodrigo Sadi表示，當天的晚會是協會的里程碑，回顧過去的成就並展望未來的發展，如今美中關係緊張，更應該通過民間合作加強兩國關係。

紐約香港協會執行總裁梅淑華(Michelle Mui)表示，在疫情中，會員透過網上活動互動，今年齊聚一堂，非常難得。「我們希望架起橋梁，加深香港和紐約的聯繫。」中國駐紐約總領事黃屏、香港駐紐約經濟貿易辦事處處長聶繼恩等也到場祝賀

紐約香港協會成立於1987年，致力於促進紐約與香港的交流和合作，為在美香港菁英加強聯繫。在過去的35年，紐約香港協會不斷發展壯大，目前已有超過1500名會員，定期舉辦各項活動，為香港和美國的商界、政界人士提供信息分享和交流平台，成為一個重要的文化橋梁，促進兩地經濟、文化和教育合作。

香港 疫情 曼哈頓

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