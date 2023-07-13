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爭取「權利和生存」 華埠設反堵車費聯盟

記者劉梓祁／紐約報導
針對政府向進入曼哈頓60街以南車輛收取堵車費，華埠成立聯盟極力反對。(本報檔案照)
針對政府向進入曼哈頓60街以南車輛收取堵車費，華埠成立聯盟極力反對。(本報檔案照)

曼哈頓60街以南的堵車費計畫預計最快將於明年春天實施，華埠數個社區組織日前召開討論會，希望州府提供減免；多名社區代表12日宣布，成立「華埠與小義大利無壅堵稅聯盟」(Chinatown & Little Italy Coalition for No Congestion Tax)，將集中社區力量，反對堵車費現有計畫落實。

根據大都會運輸署(MTA)早前公布計畫，進入收費範圍的車輛將被收取5至23元不等的金額，但針對豁免、折扣的方案尚未確定，仍處在收集和評估意見階段。因擔心收費對華埠人流及經濟帶來巨大影響，在紐約東華協會和大華埠民權聯盟等組織舉辦討論會後，多位社區代表宣布成立聯盟，將規畫後續反對行動，並表示已聯絡律師。

聯盟主要代表包括華埠民權聯盟主席陳建閃、華埠民權聯盟執行總監王鏑、民主黨65AD區領袖于金山、紐約中華總商會副董事長盧元龍和律師古奇(Edward Cuccia)等。聯盟公告指，堵車費將用於支付MTA巨額赤字，但會對華埠社區造成嚴重損害，因此組建聯盟為「權利和生存而戰」。

該聯盟已於11日晚召開會議討論更廣泛的反對計行動，並邀請政府與公共事務顧問貝雷克(Corey Bearak)參與。根據其個人網站，作為執業律師的貝雷克是「保持紐約市不徵收堵車稅」(Keep NYC Congestion Tax Free)聯盟的高級政策顧問，認為堵車費「不公平、不公正和不可持續」。

貝雷克此前曾擔任前市議員拉夫勒(Sheldon Leffler)辦公室幕僚長，也是前布朗士區長卡里昂(Adolfo Carrion)辦公室規畫、政策與預算主任，在過去十餘年間提供政治策略諮詢服務。

于金山表示，聯盟將考慮效仿新州州長墨菲(Phil Murphy)，通過律師向批准堵車費的政府部門提起訴訟。他還說，華人社區反對堵車費的第一場集會，將於19日(周三)在下城百老匯大道(Broadway)2號MTA總部外舉行。

華埠 堵車費 MTA

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