爭取「權利和生存」 華埠設反堵車費聯盟

針對政府向進入曼哈頓60街以南車輛收取堵車費,華埠成立聯盟極力反對。(本報檔案照)

曼哈頓60街以南的堵車費 計畫預計最快將於明年春天實施,華埠 數個社區組織日前召開討論會,希望州府提供減免;多名社區代表12日宣布,成立「華埠與小義大利無壅堵稅聯盟」(Chinatown & Little Italy Coalition for No Congestion Tax),將集中社區力量,反對堵車費現有計畫落實。

根據大都會運輸署(MTA )早前公布計畫,進入收費範圍的車輛將被收取5至23元不等的金額,但針對豁免、折扣的方案尚未確定,仍處在收集和評估意見階段。因擔心收費對華埠人流及經濟帶來巨大影響,在紐約東華協會和大華埠民權聯盟等組織舉辦討論會後,多位社區代表宣布成立聯盟,將規畫後續反對行動,並表示已聯絡律師。

聯盟主要代表包括華埠民權聯盟主席陳建閃、華埠民權聯盟執行總監王鏑、民主黨65AD區領袖于金山、紐約中華總商會副董事長盧元龍和律師古奇(Edward Cuccia)等。聯盟公告指,堵車費將用於支付MTA巨額赤字,但會對華埠社區造成嚴重損害,因此組建聯盟為「權利和生存而戰」。

該聯盟已於11日晚召開會議討論更廣泛的反對計行動,並邀請政府與公共事務顧問貝雷克(Corey Bearak)參與。根據其個人網站,作為執業律師的貝雷克是「保持紐約市不徵收堵車稅」(Keep NYC Congestion Tax Free)聯盟的高級政策顧問,認為堵車費「不公平、不公正和不可持續」。

貝雷克此前曾擔任前市議員拉夫勒(Sheldon Leffler)辦公室幕僚長,也是前布朗士區長卡里昂(Adolfo Carrion)辦公室規畫、政策與預算主任,在過去十餘年間提供政治策略諮詢服務。

于金山表示,聯盟將考慮效仿新州州長墨菲(Phil Murphy),通過律師向批准堵車費的政府部門提起訴訟。他還說,華人社區反對堵車費的第一場集會,將於19日(周三)在下城百老匯大道(Broadway)2號MTA總部外舉行。