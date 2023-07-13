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紐約客談／反堵車費聯盟 火力焦點要明確

紐約客談

針對進入曼哈頓60街以南車輛開徵堵車費的進程，料已難以避免，華埠和小義大利社區開始組織維權聯盟，對抗即將施加在自己頭上的這一道經濟緊箍咒。雖遲，但到。多少還是令人欣慰的。不過，與官府磨刀霍霍的節奏比起來，反「堵稅」聯盟的抗爭議程，似乎需要加快些步伐了。

社區除了致信州長霍楚呼籲減免費用，然而，這種毫無約束功能的「上書」，看起來多少與中國古代「攔轎申冤」的戲碼有些相似。

要想達到目的，聯盟內部在充分溝通、平衡好各方訴求的前提下，還有必要制訂明確的打擊目標和策略。策略可以分為兩個層級，第一是有效地爭取豁免，第二則是通過法律手段，徹底阻擊堵車費的政策落地。

就有如過去社區在向各級政府提出的反對倡議來說，除了「動之以情」，還得要「曉之以理」；華埠的社區反對者向政府表達了「增加了居民的生活負擔」、「影響了觀光客的到訪意願」等「動之以情」的理由，「曉之以理」則可用數據說明問題。

雖說社區除了致信，也不排除提出訴訟，但是單靠華埠一個社區的聯盟提告，恐怕勢力單薄；而在曼哈頓60街以南有如此多的社區，相信反對徵收堵車費者，也不只華埠一個。

如今隔壁的新澤西州長就聘請律師團隊，提出相關訴訟，若不想要以「螳臂擋車」，社區不妨聯合其他反對團體，共同合作、壯大聲音，如此一來，意見既不會被忽視，也能夠將社區有限的資源最大化，獲得最有效的成果。即便最後仍無法如願抵擋堵車費的徵收，至少也在過程中取得經驗，也算是另一個角度的「勝利」。

堵車費 華埠 曼哈頓

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