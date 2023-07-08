老鼠緩解區出沒率降30% 紐約市府滅鼠見效

清潔局網站減少老鼠蹤跡的廣告。(取自市清潔局)

紐約市 自疫情 後鼠患嚴重，為此市府實施一系列舉措，將滅鼠視為前幾大施政要務，根據最新統計，6月報告老鼠出沒次數已比去年同期下降21.2%。

根據311數據，不僅在6月民眾舉報看到老鼠出沒的數量比去年同期明顯下降，與今年5月相比，也有減少約15%，截至今年上半年，老鼠出沒的次數也比去年同期減少了6%。

市清潔局局長蒂池(Jessica Tisch)在日前舉行的記者會上，將老鼠數量的減少，並將其歸功於「有意義地執行」了市府的滅鼠政策。蒂池在會議上說，在老鼠緩解區(rat mitigation zones)，即該市重點採取滅鼠措施的指定區域，民眾回報老鼠出現的次數下降了約30%。

蒂池將311電話稱為「初步數據來源」，表示清潔局將其與其他指標結合使用，因為用311電話衡量老鼠活動並不代表正確數據，「居民會多報或少報看到的老鼠」。

清潔局除了指定老鼠緩解區，還使用了消減令(abatement orders)、滅鼠(rat exterminations)等幾種不同的措施，動用現有各種資源減少老鼠的蹤跡。蒂池還強調，為了進一步消滅老鼠，清潔局還通過推動給垃圾箱加蓋來減少老鼠的蹤跡。

今年早些時候，清潔局制定了四個高度優先的鼠類控制目標區，它們橫跨五個區中的三個區。在這四個區中，哈林區是全市311投訴量下降最快的。