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社群引風潮 「地鐵衝浪」半年釀4死3傷 涉案者均未成年

記者張心／紐約報導
肯珀(左)介紹「地鐵衝浪」行為對紐約市的危害。(市長辦公室提供)
肯珀(左)介紹「地鐵衝浪」行為對紐約市的危害。(市長辦公室提供)

在青少年間因在社群媒體引起風潮，而流行的「地鐵衝浪」(Subway Surfing)，在今年半年內已發生六起死傷案，其中共四人死亡；7日舉行的紐約市治安簡報會議上，與會官員表示，該行為不僅危險而且違法，建議家長和公校應教導青少年不要「知法犯法」，同時也提醒目擊者見到可撥打911報警。

在由紐約市主管公共安全的副市長班克斯(Philip Banks)主持的治安簡報會議上，市警交通局長肯珀(Michael Kemper)主要介紹了「地鐵衝浪」行為對紐約市的危害。他指出，僅在今年六個月內，已經有六起「地鐵衝浪」致死事件，所有涉案者均為未成年。

根據肯珀，六起案件中，有四名青少年死亡，分別為一名16歲、一名15歲，和兩名14歲的青少年，另外還有三人重傷；肯珀表示，「地鐵衝浪」涉案者多「年輕、不成熟、容易受到外界蠱惑，不考慮事情可造成的嚴重性，只在乎當下是不是引人矚目。」

早在去年，大都會運輸署(MTA)就因社媒上瘋狂傳播的攀爬地鐵視頻，警告人們這是令人擔憂、不斷升級的危險趨勢。據統計，2022年有928起地鐵衝浪事件發生，比2021年的206起和2020年的199起加起來還多。相比疫情前的2019年，此類事件也激增了160%。

今年2月底，紐約市警方逮捕了一名攀爬7號線的17歲少年，所幸並無受傷。而就在2月初，一名攀爬地鐵的少年當場身亡。

「地鐵是一個交通工具，但青少年卻把它當做了遊樂場」，肯珀說，市警局已經在今年逮捕超過70位「地鐵衝浪」違法者，「我們在不斷向公眾科普這個觀念，並與市教育局合作，在公校、在學生家進行走訪宣傳，避免更多幼稚行為導致的悲劇發生。」

今年半年內，「地鐵衝浪」共導致四人死亡、三人重傷。(NYCT Subway推特)
今年半年內，「地鐵衝浪」共導致四人死亡、三人重傷。(NYCT Subway推特)

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