社群引風潮 「地鐵衝浪」半年釀4死3傷 涉案者均未成年

肯珀(左)介紹「地鐵衝浪」行為對紐約市的危害。(市長辦公室提供)

在青少年間因在社群媒體引起風潮，而流行的「地鐵 衝浪」(Subway Surfing)，在今年半年內已發生六起死傷案，其中共四人死亡；7日舉行的紐約市 治安簡報會議上，與會官員表示，該行為不僅危險而且違法，建議家長和公校 應教導青少年不要「知法犯法」，同時也提醒目擊者見到可撥打911報警。

在由紐約市主管公共安全的副市長班克斯(Philip Banks)主持的治安簡報會議上，市警交通局長肯珀(Michael Kemper)主要介紹了「地鐵衝浪」行為對紐約市的危害。他指出，僅在今年六個月內，已經有六起「地鐵衝浪」致死事件，所有涉案者均為未成年。

根據肯珀，六起案件中，有四名青少年死亡，分別為一名16歲、一名15歲，和兩名14歲的青少年，另外還有三人重傷；肯珀表示，「地鐵衝浪」涉案者多「年輕、不成熟、容易受到外界蠱惑，不考慮事情可造成的嚴重性，只在乎當下是不是引人矚目。」

早在去年，大都會運輸署(MTA)就因社媒上瘋狂傳播的攀爬地鐵視頻，警告人們這是令人擔憂、不斷升級的危險趨勢。據統計，2022年有928起地鐵衝浪事件發生，比2021年的206起和2020年的199起加起來還多。相比疫情前的2019年，此類事件也激增了160%。

今年2月底，紐約市警方逮捕了一名攀爬7號線的17歲少年，所幸並無受傷。而就在2月初，一名攀爬地鐵的少年當場身亡。