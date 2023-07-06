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1/3青年認老人「玻璃心」 紐約年齡歧視嚴峻

記者胡聲橋／紐約報導
紐約年齡歧視愈來愈嚴重 ，市府正制定相關幫助老年人和打擊年齡歧視的計畫。(本報檔案照)
紐約年齡歧視愈來愈嚴重 ，市府正制定相關幫助老年人和打擊年齡歧視的計畫。(本報檔案照)

根據市衛生局最新報告，紐約市年齡歧視問題嚴峻，近三分之一的年輕人認為長者「玻璃心」，近二成的年輕人則認為長者在消耗當今的醫療系統和經濟。

市衛生局最近一份名為「我們紐約市的年齡歧視有多嚴重？」的報告指出，隨著65歲及以上居民人數的不斷攀升，年齡歧視成為了紐約必須面對的一個嚴峻問題。

分析指，在新冠疫情期間，老年人和有色人種經歷了不成比例的疾病和死亡，疫情還暴露了長期存在的年齡歧視問題。例如在分配護理資源時，一些公共言論將老年人描述為「不如年輕人有價值」。

民調顯示，近三分之一的年輕人同意，老年人很容易認為自己受到了冒犯，或將無辜的言論誤視為年齡歧視，僅9%的老年人認同這種情況的存在。近20%的年輕人認為老年人是醫療系統和經濟的消耗者，只有11%的老年人這樣認為。

市府官員說，上述這些例子構成了「敵對的、負面的年齡歧視」，還有一些則是「善意的年齡歧視」。

例如，37%的年輕成年人說，老年人需要受到保護，讓他們不受社會嚴酷現實的影響，而只有18%的成年人這樣認為；三分之一的年輕受訪者說，老年人太老了，不能做某些事情，當他們失敗時，他們的感情會受到傷害，而同意這些說法的老年人只有14%；29%的年輕受訪者說，不應該讓老年人工作，他們已經為社會償還了債務，而有同樣說法的老年人只有7%。

報告指，減輕年齡歧視是城市健康老齡化的關鍵，並能為每個人帶來壽命更長、更有成效的生活。儘管年齡歧視在個人和系統層面上無處不在，但認識並承認問題，是消除對老年人負面成見重要的第一步。紐約市正在制定幫助老年人和打擊年齡歧視的計畫。

在紐約市865萬居民中，有20%，約173萬居民為60歲及以上的老年人，其中華社的人口老齡化嚴重。到2040年，隨著嬰兒潮一代成為步入老年，60歲及以上的老年人將激增到大約340萬，約占人口總數的四成。

歧視 紐約市 疫情

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