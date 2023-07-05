紐約市長應對加拿大霧霾是否及格？市議會下周開公聽會調查

6月6日下午，漫天的昏黃彌散在全市大街小巷，空氣污染指數一度飆升至342。（記者張心／攝影）

紐約市 議會計畫在12日(下周三)舉行公開聽證會，調查市長亞當斯 (Eric Adams)是否及時、合理、負責地應對加拿大山火霧霾帶給紐約市的影響；持續不斷的不健康空氣給全市造成空前困擾，市議員指責亞當斯反應遲緩，未能第一時間向民眾發出警報。

根據市議會最新會期安排，7月12日上午10時，市議會監督調查委員會(Committee of Oversight and Investigations)、健康委員會(Committee on Health)、及環保、修復和水岸委員會(Committee on Environmental Protection, Resiliency and Waterfronts)，將舉辦監督聽證會，質詢亞當斯和相關市府部門，是否及時對今夏不健康的空氣質量採取應對措施。

「我們想了解的主要問題是，市府是否做好了準備，應對持續不斷的污染空氣？目前看來，他們還沒做好準備。」監督調查委員會主席、市議員高步邇(Gale Brewer)表示，「危害身體健康的霧霾已經來了兩次了，我們不知道接下來還會有多糟糕。」

6月6日下午，漫天的昏黃彌散在全市大街小巷，空氣污染指數一度飆升至342，紐約市也因此成為全球空氣質量最差的大城市。當日晚間11時30分，市教育局緊急發布居家上課指令，被市議員們指責「反應過慢」。

「我們已經進入空氣質量緊急狀態36小時後，除了深夜發布的公校暫停戶外活動指示外，市府未採取任何措施來保護其他市民。」市議員雷斯特勒(Lincoln Restler)表示，自己會在公聽會上，就市府為何反應遲緩進行全面的質詢，「他們需要給出充分的說明。」

對此，亞當斯發言人凱特 ·斯瑪特(Kate Smart)回應稱，「市府在上個月的霧霾事件中採取了應對措施，並令市民了解了情況獲得了保護。」，她表示，「雖然空氣質量難以預測，最早只能提前24小時獲得準確消息，但在霧霾出現的一周前，就開始向民眾發出潛在空氣質量警報。」