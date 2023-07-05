我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

即使有能力買房 專家說3理由租屋更明智

一洲焦點／白宮出現毒品、葉倫抵中探路、平權夾殺亞裔

紐約市長應對加拿大霧霾是否及格？市議會下周開公聽會調查

記者張心／紐約即時報導
6月6日下午，漫天的昏黃彌散在全市大街小巷，空氣污染指數一度飆升至342。（記者張心／攝影）
6月6日下午，漫天的昏黃彌散在全市大街小巷，空氣污染指數一度飆升至342。（記者張心／攝影）

紐約市議會計畫在12日(下周三)舉行公開聽證會，調查市長亞當斯(Eric Adams)是否及時、合理、負責地應對加拿大山火霧霾帶給紐約市的影響；持續不斷的不健康空氣給全市造成空前困擾，市議員指責亞當斯反應遲緩，未能第一時間向民眾發出警報。

根據市議會最新會期安排，7月12日上午10時，市議會監督調查委員會(Committee of Oversight and Investigations)、健康委員會(Committee on Health)、及環保、修復和水岸委員會(Committee on Environmental Protection, Resiliency and Waterfronts)，將舉辦監督聽證會，質詢亞當斯和相關市府部門，是否及時對今夏不健康的空氣質量採取應對措施。

「我們想了解的主要問題是，市府是否做好了準備，應對持續不斷的污染空氣？目前看來，他們還沒做好準備。」監督調查委員會主席、市議員高步邇(Gale Brewer)表示，「危害身體健康的霧霾已經來了兩次了，我們不知道接下來還會有多糟糕。」

6月6日下午，漫天的昏黃彌散在全市大街小巷，空氣污染指數一度飆升至342，紐約市也因此成為全球空氣質量最差的大城市。當日晚間11時30分，市教育局緊急發布居家上課指令，被市議員們指責「反應過慢」。

「我們已經進入空氣質量緊急狀態36小時後，除了深夜發布的公校暫停戶外活動指示外，市府未採取任何措施來保護其他市民。」市議員雷斯特勒(Lincoln Restler)表示，自己會在公聽會上，就市府為何反應遲緩進行全面的質詢，「他們需要給出充分的說明。」

對此，亞當斯發言人凱特·斯瑪特(Kate Smart)回應稱，「市府在上個月的霧霾事件中採取了應對措施，並令市民了解了情況獲得了保護。」，她表示，「雖然空氣質量難以預測，最早只能提前24小時獲得準確消息，但在霧霾出現的一周前，就開始向民眾發出潛在空氣質量警報。」

當被問及「提前一周的空氣警報」究竟在哪裡發出時，凱特·斯瑪特指出，是通過Notify NYC發出的預測信息，有超過100萬人訂閱。

監督調查委員會主席、市議員高步邇(Gale Brewer)表示，下周將對市府應對...
監督調查委員會主席、市議員高步邇(Gale Brewer)表示，下周將對市府應對霧霾是否有效展開調查。（市議會提供）

亞當斯 紐約市 凱特

上一則

全美最大… 紐約梅西國慶煙火燦爛 驚嘆連連

延伸閱讀

英皇室宮鬥？凱特真面目被揭開 竟然如此仇視梅根

英皇室宮鬥？凱特真面目被揭開 竟然如此仇視梅根
市警第一副局長卡班 暫任代理局長

市警第一副局長卡班 暫任代理局長
為除鼠患 餐飲業垃圾7月底起須放入有蓋垃圾桶

為除鼠患 餐飲業垃圾7月底起須放入有蓋垃圾桶
亞當斯：紐約公共住宅將安裝電單車充電站

亞當斯：紐約公共住宅將安裝電單車充電站

熱門新聞

華人深海組隊撈蟹。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

2023-07-03 07:38
班森賀帕克維爾郵局一名員工通過匯票盜竊逾16萬元。(谷歌地圖)

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

2023-07-02 09:12
南布碌崙一嫌犯2小時內連續强行觸摸四名女性，包括亞裔女性。(警方提供)

布碌崙變態狂2小時內性侵4名女性 包括一名16歲少女

2023-07-04 13:57
州府29日持續針對全州發布空氣品質健康警告。(記者胡聲橋／攝影)

空汙再現 紐約今發健康警告

2023-06-29 07:45
位於日落公園，被勒令停業的「藍天」電單車店。(記者胡聲橋／攝影)

非法改裝鋰電池 布魯克林一家華人電單車店遭停業

2023-07-02 07:58
布碌崙(布魯克林)康尼島國慶日傳統活動「Nathan's國際吃熱狗大賽」4日在康尼島登場，女子組以日裔選手須藤美貴(Miki Sudo，圖)險勝，第九次奪得此賽事冠軍。路透

康尼島國慶日熱狗大賽須藤美貴奪冠 男子組因暴雨拖延

2023-07-04 13:12

超人氣

更多 >
歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲
哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言
李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回
48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」
李玟11年婚爆觸礁暴瘦剩42公斤 傳富商老公偷吃嫩妹

李玟11年婚爆觸礁暴瘦剩42公斤 傳富商老公偷吃嫩妹