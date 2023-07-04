國慶日紐約空氣質量好轉 霍楚籲出門慶祝看煙火

州府預計國慶日空氣質量好轉，民眾可放心外出觀看煙火表演。(市旅遊局提供)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)3日表示，根據預測，紐約各地區的空氣質量均將在4日國慶日處於「無需令人擔憂的水平」，鼓勵民眾可出門慶祝，觀賞煙火；不過專家也指出，煙火恐怕會導致空氣進一步惡化，加拿大山火 引起的濃煙或將持續整個夏天籠罩紐約州。

根據紐約州環保廳(DEC)發布的氣象預測顯示，紐約市及長島地區，4日的空氣質量指數(AQI)預計在100左右，處於「中等」水平(moderate)，意味空氣質量相對良好，但對於某些敏感群體可能仍具輕微影響。

哈德遜河谷(Hudson Valley)上下遊地帶以及阿迪朗達克山脈(Adirondacks)一帶，空氣質量指數則相對較好，分別為58至60。紐約州的其他地區，指數則在80至100不等，均處於「中等」水平。PM2.5污染濃度最高的地區，預計在州西部和北部。

霍楚對此表示，根據這一預報，鼓勵民眾出門觀賞煙火，共同慶祝國慶日。不過鑑於加國野火仍在持續延燒，環境質量也可能迅速變化，州府將密切監測情況，紐約民眾也應保持警覺，檢查所在地的空氣質量。

不過專家也表示，在已經受到加拿大山火煙霧影響的地區，煙火表演可能會加劇空氣進一步惡化，使空氣質量指數，升到「不健康」或「非常不健康」的等級。 而加國山火的持續，也預計將在整個夏季，為紐約和東海岸帶來霧霾。

空氣質量指數用於衡量空氣污染程度，根據聯邦環保署標準，0至50為良好，51至100為中等，101至150為對敏感人群不健康，151至200為不健康，一般人可能會有不適症狀，201至300為非常不健康，超過300為有害(Hazardous)，對所有人群都可能有嚴重的健康影響。紐約州民眾可至網站airnow.gov，輸入郵編，實時查看所在地的空氣質量指數。