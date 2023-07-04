國慶小長假 紐約周邊遊最受華人歡迎

國慶日長周末，紐約諸多華人選擇出行放鬆，旅遊業者表示，訂單數量相比去年同期翻了幾倍。(記者和釗宇／攝影)

國慶日長周末，紐約諸多華人選擇出行放鬆，旅遊業者表示，訂單數量相比去年同期翻了幾倍，而紐約周邊的景點是最受歡迎的；同時，紐約內的酒店也普遍看到更多的客人湧入。

根據美國汽車協會(AAA)預估，約5100萬人將在7月4日國慶日長周末假期出遊，超越2019年的4900萬人次紀錄，刷新國慶日假期開車、搭船、火車或飛機出遊的最高人數紀錄；且可能會有4320萬人開車出遊，比去年增加2.4%，同比2019年增加4%。

法拉盛 海遊旅行社的經理張小姐說，從6月開始，明顯看到旅行需求的增大，因為大家都打消了對疫情 的顧慮，「現在的成交量是今年5月之前的兩、三倍，是去年5月的五、六倍。」她表示，最受歡迎的就是紐約周邊遊，包括賓州的水上樂園 、尼加拉大瀑布(Niagara Falls)、以及新州的六旗公園(Six Flags)等。

張小姐進一步介紹說，因為入境限制取消，所以很多人從中國來美探親，「待的時間不會很多，所以周邊玩玩最合適」。雖然周邊遊很受歡迎，但是出國遊也不遜色。張小姐介紹，從今年年初開始，就有不少客人電諮詢歐洲遊，「大家憋得太久，想去冰島或者歐洲其他地方玩玩」。

同時，來紐約的遊客也有所增加，法拉盛喜來登酒店的收銀經理Silvia介紹說，這個季度的客流量是去年同期的四倍，而大多數客人因長周末的關係，停留的時間在三晚到四晚之間。根據美國汽車協會，雖然國內酒店預訂量與去年大致相同，但由於航班的增加和入境的放寬，國際遊客酒店預訂量與2022年相比增長了80%。