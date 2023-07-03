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州議會新法 九一一受害區域企業 須助員工索賠

記者許君達／紐約報導
州議會通過法案，要求九一一事件受災區域內雇主須通知事件發生當時及之後在為自己工作的員工，他們很可能有資格享受專項補償和醫療補助。(記者許君達／攝影)
州議會通過法案，要求九一一事件受災區域內雇主須通知事件發生當時及之後在為自己工作的員工，他們很可能有資格享受專項補償和醫療補助。(記者許君達／攝影)

紐約州議會日前通過法案，要求九一一事件發生時位於曼哈頓下城和布碌崙(布魯克林)北部的商家，須告知在該時間段內上班的員工：他們曾暴露在有致癌性的有毒污染中，因此很可能有資格申請聯邦受害者賠償基金(Victim Compensation Fund)和世貿中心健康計畫(World Trade Center Health Program)賠償。據報，州長霍楚(Kathy Hochul)計畫簽署該法案。

根據市府的統計，約有40萬人符合補償的條件，其中包括當時住在堅尼路(Canal St.)以南的5萬7000名居民和來自曼哈頓下城各學校的1萬5000名學生及員工。曼哈頓華埠的大部分地區都處在受災範圍之內。

目前，參與了九一一營救的消防員、警察以及救護人員等應急響應者都得以享受九一一專項補償與醫療服務，他們中有超過三分之一此後其實並未出現因九一一事件後有毒物質污染而導致的病症。而對於身處事件中心的普通居民來說，由於信息獲取上的缺乏，很多人並不知道，若罹患數種被認證的疾病，會被被認定為「受害者」，享受照顧性健康補助以及免費醫療服務。

提出法案的州眾議員薩義格(Nader Sayegh)表示，「被遺忘的」受害者，包括下城為數眾多的白領、門衛、建築公園、學生、教師、送貨員等等，許多人對幫扶資源一無所知；最先指出這一問題的社區人士巴拉什(Michael Barash)表示，幸存者應該得到與應急響應人員相同的幫助，因為「他們與消防員和警察暴露在同樣的毒素中。」

如果法案被州長簽署並生效，州勞工廳將負責確保目標區域內所有員工數50名以上且仍在經營的企業盡到通知責任，而在九一一事件發生後至今，已經倒閉的企業則不在要求範圍內。法案還要求，由勞工廳與受害者賠償基金和世貿中心健康計畫共同決定通知的方式和內容。

數據顯示，隨著時間的推移，正在有愈來愈多的受害者提出索賠。2011年時，索賠案例僅有7例，到2022年，則增加到了5539例。

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