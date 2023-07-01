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紐約客談／第43區普選 能催出華人投票？

紐約客談

紐約市級初選大致已塵埃落定。對備受矚目的布碌崙(布魯克林)第43選區來說充滿了戲劇性。選前民眾普遍認為，民主黨市議員初選會非常接近，結果並非如此，莊文怡輕鬆獲勝；對於共和黨，許多人或許認為結果會六、四開，但根據目前票數，領先者譚瑩瑩只比對手維樂培多拿了20多票，最終票數有待日後宣布。

這次初選席位僅限市議會以及部分地方檢察官及法官等，導致投票異常清淡，紐約市的總體投票率大約只有5%，只有幾個競爭比較激烈的選區投票率才超過10%。第43選區共有3萬1835人登記為民主黨選民，最後只有3437人出來投票，投票率為大約12%，其中獲勝者得了2013票。

於是有人在網路上說：「總人口近17萬人的選區，不誇張地講，2000人就決定這17萬人的未來，而這些人又多是遊手好閒的老人，民主還不如不民主！」

這話顯然誇張過激，也不符合事實。不過，如果大家看到投票前參選人的競選團隊積極和精心的準備，雙方網上的隔空叫陣，還有投票站外的對壘，不知情者，還以為這是總統選舉級別的較量，但最後的投票率，多少還是令人失望的。

雖然第43選區的投票率高於其他選區，但民主黨12%的投票率仍不算高，選民的熱情還是沒有被激發出來。投票率低有一個潛在的危險，那就是選更容易被操縱，最後可能對民主制度造成負面影響，需要引起足夠的警覺。

再過4個多月，紐約市將迎來普選了，到時候希望華人選民能夠展現滿滿的投票熱情，畢竟第43選區擁有約54%的華裔人口，席位應由華裔獲得。

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