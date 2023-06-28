曼哈頓「堵車費」過關 最快明年5月收費

曼哈頓堵車費，最快將於明年5月開始徵收。(記者許君達／攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)27日宣布，聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)已批准曼哈頓 徵收堵車費 計畫，最早自明年5月起，私家車進入曼哈頓60街以南區域，將被收取堵車費；目前MTA仍在研議收費標準，但根據此前透露細節，進入收費範圍的車輛，每台車每日將被收取9至23元。

進入曼哈頓60街以南自駕車 都收費

聯邦公路管理局26日對堵車費的環境評估審查給予「無重大影響」的結論，等同為曼哈頓徵收堵車費開綠燈。該計畫的正式名稱為「中央商務區收費項目」(Central Business District Tolling Program)，將由MTA負責，所有進入曼哈頓60街以南的自駕車，都將被收取費用。

不過，僅使用羅斯福高速公路(FDR Drive)、西側高速公路(West Side Highway)、砲台公園下穿線(Battery Park Underpass)，以及卡瑞隧道(Hugh L. Carey Tunnel)與西街(West St.)連接路段的過境車輛，不在收費範圍內。

每車每日恐被收9至23元 方案待定

目前收費標準尚未確定，由州立法機關要求成立的交通流動性審查委員會(TMRB)，將在綜合考慮交通模式、公共影響、運營成本、車輛類型、折扣、高峰費率、排放量等因素後，制定建議收費方案。但根據此前透露細節，每台車每日將被收取9至23元。

堵車費的徵收方式將與目前的橋梁隧道相似，在進入收費區的道路入口將加裝拍攝感應裝置，從車輛的E-ZPass扣款或郵寄帳單。根據合約，收費裝置承包商將有310天的時間完成建設，意味著最快可以從明年5月開始收取費用。

霍楚表示，徵收堵車費將減少曼哈頓市中心的交通量、改善空氣質量，並為MTA提供重要的收入來源；不過該計畫在紐約市、周邊郊區，都有不小反對聲音。新澤西州長墨菲(Phil Murphy)表示已聘律師，將循法律途徑阻止堵車費的徵收。

曼哈頓華埠 位於收費區 看法兩極

曼哈頓華埠位於收費區內，未來進出華埠的車輛都將面臨更高的交通成本。民主黨第65D區領袖于金山認為，堵車費對華埠商業將帶來打擊，不僅讓駕駛拒絕進入曼哈頓，對送貨車輛加收費用也會增加商家的經營成本；此外，住在華埠的老年人日常出行和就醫經常要依靠出租車或其他車輛，堵車費的成本都要由居民承擔。

華埠共同發展機構行政總監陳作舟則認為，堵車費開始徵收後，將減少公務員開車通勤，為社區釋出更多停車位，讓那些不得不開車進城的過路者因此停留在華埠消費。他也說，未來若能利用這些多出來的空間，復甦華埠的長巴生意，將有利促進社區繁榮。