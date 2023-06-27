賓州車站改造設計啟動 霍楚：努力籌資

州長霍楚宣布開啟賓州車站改造工程的設計階段。(記者許君達／攝影)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)26日在曼哈頓賓州 車站(Penn Station)南側的長島鐵路 (LIRR)候車大廳舉辦記者會，宣布啟動賓州車站升級改造計畫的設計階段，歡迎各家建築設計機構參與。

霍楚在曼哈頓區長李文(Mark Levine)、MTA主席利博(Janno Lieber)等官員的陪同下宣布，「這列火車的車輪終於開始滾動起來了。」她表示，我們不能再容忍拖延。

美鐵(Amtrak)董事會主席科西亞(Anthony Coscia)說，現有的賓州車站在規畫時，還遠無法考慮到未來美鐵的進駐，當時的設計容量是每天20萬人次，而截止到2019年，每天通過賓州車站乘坐美鐵、長島鐵路以及新澤西通勤鐵路列車的乘客已經突破了每天60萬人次。

車站改造後的預想效果圖。(取自霍楚推特)

利博表示，賓州車站升級改造的重點是要讓車占空間更加寬闊，並希望讓改造後的空間能結合起莫尼漢候車大廳(Moynihan Hall)和大中央車站(Grand Central)的優點。利博說，車站西側的第八大道上需要更多更安全的進出站通道，使乘客能更便利地前往站台，他同時呼籲車站上方的麥迪遜廣場花園球場(Madison Square Garden)將車站北側的第33街退讓予公眾，不要再長期利用街道停放卡車。

賓州車站的改造計畫長期以來一直遭遇各界的阻力，包括球場運營方的不配合、附近社區的抗議等，州長26日活動現場也同樣受到多名抗議者包圍和嗆聲。

今年早些時候，地產商Vornado公司由於市場的冷淡，宣布暫停在車站周圍建造多間寫字樓的計畫，使原本被霍楚寄予厚望的以出讓用地換取地產商注資改造車站的合作模式破產。在26日的發布會上，霍楚宣布，將不再考慮過分依賴商業地產商的運作方式，並表示州府當前的工作重心將是尋找全新的資金來源。

不過，她也並未排除未來將車站周邊地產用作寫字樓的可能性，只是其優先級會下降，排在車站改造工程本身的後面。「我們必須處理好我們所處的現實情況，我想把這件事完成。」她說。