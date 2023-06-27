紐約初選日 華社選區看點多

27日為紐約市初選日，51個市議會選區中有21個選區面臨初選，多個亞裔社區的初選有待關注。（記者和釗宇／攝影）

今天(27日)為紐約市初選日，除地方檢察官及法官選舉外，今年在51個市議會選區之中，21個選區面臨24場初選，在曼哈頓華埠、布碌崙(布魯克林)、皇后區 的華人及亞裔 聚居的選區，有不少初選值得關注。

市議會選舉仍將沿用排序複選制選票(Ranked Choice Voting)，今年最受華人關注的為布碌崙第43選區，這個新畫選區有54%亞裔，也有班森賀與波羅園(Borough Park)的部分正統猶太社區。

民主黨初選有松柏之家社區服務中心行政總監陳偉儀、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長莊文怡、第20學區前教委伍溢文三人將在初選中對陣，共和黨 則有退休警探維樂培(Vito LaBella，前譯拉貝拉)以及教育維權人士譚瑩瑩二人。

在去年州長選舉，共和黨李修頓(Lee Zeldin)在該選區表現搶眼，部分街區的得票率要高於霍楚(Kathy Hochul)，但根據統計，該選區有52%為民主黨註冊選民，仍超過共和黨，因此無論初選普選，都被外界預測競爭激烈，頗具看點。

目前，陳偉儀獲得州參議員曲怡文、劉醇逸等一眾民代及工會背書，但近來市大(CUNY)學生發表反猶言論延燒，而她因獲市大教授工會組織「專業教職大會」(PSC)背書也陷入爭議；莊文怡背後有寇頓力挺，伍溢文則獲前華裔市議員陳倩雯背書。

在涵蓋曼哈頓華埠及下東城的第一選區，現任市議員馬泰(Christopher Marte)面臨社區人士李翠珊、教育倡導者張秀雅(Ursila Jung)和公校代課老師藍佩玲(Pooi Stewart)的挑戰，共和黨參選人丘海倫則無黨內競爭者。挑戰者們批評馬泰仍留在簽署了反警綱領的市議會進步派黨團，馬泰則表示自己並不支持「削減警察」，且上任後幫助解決了華社可負擔住房及社區監獄等問題。

皇后區法拉盛第20選區，則有一場共和黨初選，兩位參選人為白育青及陳錦良。白育青在兩年前首度參選，當年普選，以40%得票率不敵民主黨黃敏儀，陳錦良則為首次參選。

同時，皇后區東北第19選區近年來亞裔增長顯著，目前已占37.9%，兩年前以387票差不敵共和黨現任帕拉迪諾(Vickie Paladino)的政壇老將艾維樂(Tony Avella)捲土重來，將在初選對壘韓裔前皇后區地檢處助理檢察官裴成進(Christopher S. Bae)以及都市規畫師格拉茲諾(Paul Graziano)。艾維樂獲得黨內背書，不過裴成進也得到劉醇逸的支持。

此外，皇后區地區檢察官凱茲(Malinda Katz)，也將面臨前市警總局二把手、皇后區法官格拉索(George Grasso)的挑戰，格拉索批評凱茲對待犯罪太疲軟，凱茲則說格拉索「選擇性挑選」犯罪數據並有意拉攏共和黨人。皇后區第六行政區民事法官參選人江伊敏，也有兩位對手。

通常在民主黨初選中，挑戰者因不滿建制派，政治型態更左傾並倡導黨內的改革，不過在民眾、尤其是亞裔及新移民選民憂心公共安全及教育質量的大背景下，此次初選的挑戰者則幾乎均比現任更趨於溫和保守，並把犯罪、教育及住房安全作為主要議題；而根據統計，亞裔選民在近年來的選舉中也在逐漸向右轉。因此此次初選，也可看作對於市議會進步派的一次民情測試。

投票站開放時間為早6時至晚9時，查詢站點地址、中文選票樣本請登錄網站https://vote.nyc/。