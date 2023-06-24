紐約華裔醫師疑路怒遭毆 腦部重傷不治

華裔外科醫生甄柏耀日前因路怒衝突，腦部被毆重傷不治。(取自Fairchildsons網站)

居住在長島 的56歲華裔外科醫生甄柏耀(Jamie Yun)，日前在布碌崙 (布魯克林 )工作的醫院附近，疑與另一名駕駛發生路怒(road rage)事件，演變成肢體衝突，甄柏耀遭揮拳毆打，最後腦部受創嚴重不治；打人的駕駛被捕控罪，面臨威脅、攻擊致傷等罪名，但他聲稱甄柏耀出手在先，他為自保反擊，「沒想過事情會發展成這樣」。

揮拳駕駛家中被捕控罪

該案發生於本月8日上午約11時20分，在位於East Flatbush的Schenectady交東紐約(East New York)大道處，31歲的亞歷山大(Dexter Alexander)與甄柏耀起衝突，朝他的臉部揮拳，甄柏耀倒地不起，被送往國王郡醫院搶救。

起初甄柏耀被診斷可存活，但病情突然惡化，於16日不治，市法醫辦公室將死因判斷為凶殺，指甄柏耀遭到「創傷性腦損傷」。

亞歷山大19日在家中被捕，被控三級威脅、攻擊致傷，法官未設保，此前他沒有前科；「我感到很難受，沒想到事情會發展成這樣」，他說本身也受到創傷、夜不成眠，儘管對甄柏耀的死感到抱歉，但不認為要承擔責任，當下只是保護自己。

行車糾紛 演變肢體衝突

據了解，亞歷山大當時開著豐田Camry轎車送四歲兒子去取藥的路上，遇到開著吉普車、緩慢行駛在前的甄柏耀；亞歷山大按了喇叭後，甄柏耀開得更慢，被超越後又加快油門，兩人開車較勁一陣後，亞歷山大最終下車問對方「發生什麼事」。

根據亞歷山大的說法，當下他的語氣和態度都沒有很激動，但甄柏耀開始厲聲咒罵和威脅，並掏出警棍朝著他打，亞歷山大試著阻擋並反擊，甄柏耀被打了一拳倒地後，「所有人(其他目擊者)都還叫他快起來」；該案仍在調查中，亞歷山大將於7月21日(周五)出庭。

心胸外科醫師 奉獻工作

據悉，56歲的甄柏耀出生於南美洲委內瑞拉，在哥倫比亞長大，隨後舉家移民來美，他先後在哥倫比亞大學、紐約大學攻讀學位，成績一直都相當優秀，隨後成為一名心胸外科醫生，他也是亞美醫師協會(CAIPA)的一員。

甄柏耀與妻子育有兩名孩子，他的家人、病患、鄰居等所有認識他的人都對他稱讚有加，形容他是個無私奉獻的人，一名鄰居更說，「特別是新冠疫情下，他還是把一切都奉獻給了工作」，大家都對這起悲劇感到震驚、惋惜。

路怒事件 紐約上月67起

根據統計，紐約市在上月發生共近9000起交通事故意外，其中有67起都是因攻擊性駕駛(aggressive driving)或路怒導致，五大區中又以布碌崙發(另譯布魯克林)生的次數最多。