研究：可信社區組織 有助拉高投票率

最新報告表明，受民眾信任的社區團體，是紐約市選舉有更高參與度的關鍵之一，在某些情況下甚至可以使投票率翻倍。(記者和釗宇／攝影)

公民維權組織GoVoteNYC 19日發布的新報告顯示，受民眾信任的社區團體是紐約市 選舉有更高參與度的關鍵之一，在某些情況下甚至可以使投票 率翻倍。

GoVoteNYC此前花費245萬元進行了一項為期兩年的實驗，通過與選民見面，尋找扭轉紐約市在州和地方選舉中低投票率趨勢的方法。根據紐約市選舉委員會的數據，紐約市選舉投票率最高時僅為25%，在特別選舉中甚至更低。這是立法者和政策分析師長期以來一直試圖解決的問題。

這個機構在2021和2022年選舉之前，為18個低投票率地區的社區非盈利組織撥款，幫助他們用母語教育 人們投票，並對此進行評估。根據這份報告，該機構成員在2021年總共接觸了200萬紐約人，在2022年接觸了180萬人。

西語裔聯合會(Hispanic Federation)是獲得GoVoteNYC贈款的組織之一。這個全國性機構為紐約市一些草根團體提供選舉信息資源，包括印刷材料和數字信息，幫助他們聯繫那些從未投票的潛在選民。與此同時，他们還努力以人们可以理解和接受的方式，來解釋紐約市的選舉制度，並且以自己的经历作為例證。

調查結果發現，通過這些被選民信任的草根社區組織的宣導，西語裔聯合會所接觸的西語裔選民，投票率提高到紐約市西語裔整體選民的兩倍。

另一個社區組織United Neighborhood Houses則請求社區內的選民填寫投票承諾卡；選舉過後，該組織利用選舉委員會的數據進行比對，發現那些填寫承諾卡的選民，投票率也是全市平均水平的兩倍。