紐約市華社學委 華裔席位增 PlaceNYC背書當選率逾7成

2023-2025學委選舉，多位華裔當選。圖為PlaceNYC集會反對抽籤制度。（本報檔案照）

2023年至2025年紐約市學區 委員會(CEC)選舉結果日前出爐，在幾個關鍵的華裔 聚居學區，例如布碌崙(布魯克林)第20學區、皇后區第26、28學區等，華裔家長代表當選數量增加。而由華裔共同創辦的教育維權團體PlaceNYC，此次也可謂大獲全勝，該組織背書的參選人中有73%獲選，占學委會所有席位的40%，其中還包括34名華裔家長。

根據市教育局 ，在布碌崙班賀森第20學區，共有六名華裔當選，「紐約家長」創辦人趙愷文以1084票最高票連任；皇后區法拉盛第25學區，選出的十席中有六位均為東亞裔。貝賽及新鮮草原第26學區，獲選的也有一半為華裔及韓裔，上屆主席司徒弼，以451.5最高票連任。森林小丘第28學區，趙路作為唯一華人「單打獨鬥」的局面被打破 ，首次參選的林傑以及程宇韜也順利獲選。

不過，仍有華裔聚居地區代表性仍顯不足，曼哈頓華埠第一學區、布碌崙日落公園第15學區、皇后區艾姆赫斯特第24學區，均僅一華裔獲選。

在反對取消特殊高中入學考試(SHSAT)浪潮下成立的PlaceNYC，可謂是本屆選舉中最成功的教育組織之一：背書的參選人中有73%獲選，占所有席位的40%，其中還包括34名華裔家長，還拿下不分區全市高中委員會(CCHS)、第20及第26學區的所有席位。

PlaceNYC共同創始人朱雅婷在接受本報採訪時表示，PlaceNYC花了大量時間看參選人的視頻及資料，此次背書擴大至全部的32個學區及不分區專門委員會，同時也落地每個社區，尋找真正願意發聲的家長。他說，很高興能幫助更多華裔成為學區領袖，在資優班、特高入學考試、加速課程等關鍵議題上發聲，「如果我們不發聲，聲量場就會被其他人占據」。

目前，每學區的十名委員雖已由家長投票選出，但也有兩名為區長委任，朱雅婷鼓勵未選上或仍有意向參選的華裔家長，至https://nycdoe.eballot.com/BPPA/en-BPApplicationForm向區長辦公室申請，或留意當選者在頭半年內有無辭任。