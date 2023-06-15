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MTA公車維修員謊報工時騙取加班費 主管連帶接受處分

記者顏潔恩／紐約即時報導
三名公車維修工人屢次早退下班，並謊報工作時間多領加班費。圖為紐約市公車。(美聯社)
三名公車維修工人屢次早退下班，並謊報工作時間多領加班費。圖為紐約市公車。(美聯社)

大都會運輸署(MTA)監察長辦公室的一項調查結果顯示，史泰登島三名資深的公車維修工人屢次早退下班，並謊報工作時間多領加班費，他們被爆出去年夏天開始，經常在加班期間離開工作崗位、提前早退回家，有時還要求其他同事幫助打卡下班；MTA也指責未能充分監督員工的兩名主管，五人都遭到紀律處分。

據悉，涉及員工是史島新斯普林維爾(New Springville)Yukon車站的公車維修人員，三人都在各自的職位上工作超過10年；在長達八小時的加班時段中，他們經常離開車站二至六小時左右，其中兩人會在接近輪班結束前返回車站打卡，而住得較遠的第三人會要求同事幫忙打卡，第二天再歸還工作證。

MTA介入調查後，發現其中一人在被監視的12天裡，毫無例外每天都提前下班，另一人被監視的13天裡也是每次都早退；有一次，一人在加班期間還在屋前車道上維修自己的奔馳轎車，後來才開著同輛車到車站打卡下班。

除此之外，兩名主管對於職員幾個月以來的偷懶行為毫無察覺，未能履行充分監督員工的職責，也將受到MTA的處分；調查期間五人都被勒令無薪停職，兩名主管在聽證會結束後額外加了20天的無薪假，三名維修人員中的兩人目前已不在MTA工作，另一人在還完欺詐來的加班費後便可返回工作崗位。

紐約市捷運系統絕不容許有人濫用加班政策」，MTA發言人Michael Cortez表示，我們要求員工遵守最高的工作標準，謊報職責的人會受到適當的紀錄處分。

MTA 大都會 紐約市

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