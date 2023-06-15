戶外餐棚 被指華埠鼠患源頭

戶外餐棚為造成鼠患的因素之一。圖為曼哈頓華埠戶外餐棚。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市 鼠患問題嚴重，其中曼哈頓華埠 、下東城，更被全市鼠害防治主任(Director of Rodent Mitigation)科拉蒂(Kathleen Corradi)列為重點整治區，並提出設立「老鼠緩解區」(Rat Mitigation Zone)；市衛生局(DOHMH)代表13日出席社區委員會議表示，儘管治鼠工作仍在繼續，但造成鼠患因素之一的戶外餐棚，目前當局則無良好對策。

市衛生局代表史塔維茲(Angela Stravitz)近日在參加曼哈頓第三社區委員會小組會議時表示，華埠、下東城的鼠害防治工作仍在繼續，具體形式為每年對區內建築進行兩次排查，同時亦會回應來自311熱線的投訴，並在「鼠類信息門戶」(Rat Information Portal)上更新動態。

史塔維茲還表示，其中部分建築和區域為例外，會接受更為頻繁的排查，包括可負擔性住房、學校和公園，頻率為每月一次，所有排查結果都將與市府以及鼠害防治辦公室分享。

會上有社區代表指，華埠及下東城有許多為戶外用餐區搭設的棚屋，如今已成為造成鼠患的因素之一。史塔維茲回應，儘管市衛生局長久以來收到許多類似投訴，但當局並沒有針對棚屋的執法權，只得與市交通局(DOT)溝通或嘗試與其合作行動。

她還指，市衛生局只負責檢查棚屋周邊，若有關於老鼠出沒的跡象，會通知房東而非業者，儘管餐館本應對此負責；同時，市清潔局也在和租戶權益辦公室(Office of the Tenant Advocate)等部門合作，嘗試推出新規，以管理棚屋造成的鼠患。

針對餐館所產生的垃圾時常因擺放不當而導致他人誤收罰單，史塔維茲表示，將積極進行外展和教育工作，向餐廳所有者和產權擁有人，宣導戶外用餐區的衛生注意事項，並提倡在戶外用餐區域添加鉸接式地板(Hinged Floorboard)，以減少積水等衛生問題。