脫口秀拿馬航案作段子 紐約大馬同胞燒照片抗議

馬來西亞旅美聯誼會及數十名大馬僑胞，抗議謝必孜演出時的言論。(記者鄭怡嫣／攝影)

新加坡 出生的美籍脫口秀喜劇演員謝必孜(Jocelyn Chia)，近日演出時，說馬來西亞仍是發展中國家，還以馬航的MH370客機失蹤事件作為段子，取笑對方「飛機不能飛」，引起新馬兩地及旅美同胞譁然；馬來西亞旅美聯誼會及數十名大馬僑胞，11日在皇后區法拉盛 焚燒照片抗議，表示此舉對國民及空難罹難者家屬毫無憐憫之心，要求她公開道歉。

謝必孜在紐約一家喜劇俱樂部表演期間，稱新加坡曾被馬來西亞「拋棄」，40年後卻成為一個先進國家，她反問：「而你們，馬來西亞呢？你們現在是甚麼？還是個發展中國家」，並說「去×的，馬來西亞！」。

之後，她形容馬來西亞是尋求復合的舊情人，並自問自答：「為甚麼你(馬來西亞)40年來都沒有來探望我(新加坡)？我(馬來西亞)試過了，但你知道，我們的飛機不能飛。」，面對馬來西亞觀眾打斷她的演出，謝必孜則回應：「沒關係，馬來西亞沒有互聯網。」

脫口秀喜劇演員謝必孜日前在演出時汙辱馬來西亞，遭到撻伐。(截自謝必孜YouTube影片)

馬來西亞旅美聯誼會連同近40位大馬僑胞，11日在法拉盛抗議，他們手舉「低級笑話」、「自以為幽默」、「向馬來西亞人民道歉」等橫幅，並當場焚燒謝必孜的照片。

聯誼會主席邦君雄表示，此次紐約的抗議，得到了馬來西亞外交部以及駐紐約領事館的支持。幽默不能以傷害與踐踏他人為前提，拿國家隨意開玩笑，謝必孜「把噁心當有趣」，傷害了馬航MH370空難的家屬及大馬國民 ，她的言論也在網路引起撻伐，許多大馬民眾都表達了反感與憤慨，她必須給予精神上的補償並公開道歉。

聯誼會委員甘偉順表示，如果謝必孜不道歉，聯誼會也將採取進一步的抗議活動，不排除到她的工作場所及住宅，舉牌及抬棺木示威抗議，以要求她跪拜239名空難者的在天之靈。