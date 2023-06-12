我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國傳奇部落客「編程隨想」妻子突人間蒸發 此前美國之音專訪她

3死3傷 馬里蘭首府周末夜槍響 已逮捕1嫌

脫口秀拿馬航案作段子 紐約大馬同胞燒照片抗議

記者鄭怡嫣／紐約報導
馬來西亞旅美聯誼會及數十名大馬僑胞，抗議謝必孜演出時的言論。(記者鄭怡嫣／攝影)
馬來西亞旅美聯誼會及數十名大馬僑胞，抗議謝必孜演出時的言論。(記者鄭怡嫣／攝影)

新加坡出生的美籍脫口秀喜劇演員謝必孜(Jocelyn Chia)，近日演出時，說馬來西亞仍是發展中國家，還以馬航的MH370客機失蹤事件作為段子，取笑對方「飛機不能飛」，引起新馬兩地及旅美同胞譁然；馬來西亞旅美聯誼會及數十名大馬僑胞，11日在皇后區法拉盛焚燒照片抗議，表示此舉對國民及空難罹難者家屬毫無憐憫之心，要求她公開道歉。

謝必孜在紐約一家喜劇俱樂部表演期間，稱新加坡曾被馬來西亞「拋棄」，40年後卻成為一個先進國家，她反問：「而你們，馬來西亞呢？你們現在是甚麼？還是個發展中國家」，並說「去×的，馬來西亞！」。

之後，她形容馬來西亞是尋求復合的舊情人，並自問自答：「為甚麼你(馬來西亞)40年來都沒有來探望我(新加坡)？我(馬來西亞)試過了，但你知道，我們的飛機不能飛。」，面對馬來西亞觀眾打斷她的演出，謝必孜則回應：「沒關係，馬來西亞沒有互聯網。」

脫口秀喜劇演員謝必孜日前在演出時汙辱馬來西亞，遭到撻伐。(截自謝必孜YouTub...
脫口秀喜劇演員謝必孜日前在演出時汙辱馬來西亞，遭到撻伐。(截自謝必孜YouTube影片)

馬來西亞旅美聯誼會連同近40位大馬僑胞，11日在法拉盛抗議，他們手舉「低級笑話」、「自以為幽默」、「向馬來西亞人民道歉」等橫幅，並當場焚燒謝必孜的照片。

聯誼會主席邦君雄表示，此次紐約的抗議，得到了馬來西亞外交部以及駐紐約領事館的支持。幽默不能以傷害與踐踏他人為前提，拿國家隨意開玩笑，謝必孜「把噁心當有趣」，傷害了馬航MH370空難的家屬及大馬國民 ，她的言論也在網路引起撻伐，許多大馬民眾都表達了反感與憤慨，她必須給予精神上的補償並公開道歉。

聯誼會委員甘偉順表示，如果謝必孜不道歉，聯誼會也將採取進一步的抗議活動，不排除到她的工作場所及住宅，舉牌及抬棺木示威抗議，以要求她跪拜239名空難者的在天之靈。

截至11日，謝必孜尚未發表回應，不過她的個人臉書、Instagram等社群平台帳號已刪除。新加坡駐馬最高專員梅農(Vanu Gopala Menon)，已發言強調有關言論不代表新加坡人觀點，並向所有馬來西亞人道歉。

馬來西亞旅美聯誼會及數十名大馬僑胞，抗議謝必孜演出時的言論並焚燒照片。(記者鄭怡...
馬來西亞旅美聯誼會及數十名大馬僑胞，抗議謝必孜演出時的言論並焚燒照片。(記者鄭怡嫣／攝影)

新加坡 法拉盛 社群

上一則

紐約州警民理事會捐萬元 接力助重症警員

下一則

華人外賣郎權益倡導者：提供安全保障更實際

延伸閱讀

亞裔貧困率高於平均值 專家：福利政策需改革

亞裔貧困率高於平均值 專家：福利政策需改革
黃敏儀將每月協辦市民卡申請、更新

黃敏儀將每月協辦市民卡申請、更新
Flushing Tower黃金地段辦公空間出租

Flushing Tower黃金地段辦公空間出租
紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害
法拉盛牙醫講座 籲長者注重口腔保健

法拉盛牙醫講座 籲長者注重口腔保健

熱門新聞

有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

2023-06-07 07:41

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

2023-06-07 14:35
加拿大山火蔓延，紐約空氣品質亮紅燈。(記者張晨／攝影)

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

2023-06-06 14:04
班森賀華裔高中男生在地鐵站遭三名少年攻擊和搶劫。(本報檔案照)

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

2023-06-09 13:15
氣象部門表示空氣可能在8日就有所好轉，但是建議民眾儘量待在室內，外出時須配戴口罩。(記者高雲兒／攝影)

紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩

2023-06-07 15:28
6日，自由女神像被包裹在土黃色的山火濃煙之中。(路透)

圖輯／山火影響 紐約如添黃色濾鏡 能見度極低

2023-06-07 09:40

超人氣

更多 >
12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒
章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌
直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援

直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援