全美首創 紐約州議會通過 農曆春節將列公校假日

農曆新年將成為紐約州公校假日。圖為今年初在曼哈頓華埠舉辦的新春愛心大遊行舞龍陣。(本報檔案照)

紐約州 參、眾議會於10日凌晨在本季會期結束前，通過將農曆新年和排燈節(Diwali)列為紐約州公校 假期的法案，待州長霍楚(Kathy Hochul)簽字後將成為法律，最快可於7月1日生效，使紐約州成為全美首個將農曆新年列為全州公校假日的州。

亞裔 成就重要里程碑

這項法案是紐約州議會承認亞太裔美國人的文化傳統，使紐約市更具多元性和包容性的有力舉措。在仇亞風潮愈來愈嚴重的今天，這項立法更具意義，是影響亞裔社區的一個重要里程碑。農曆新年已經是紐約市公校的假日。

法案共同提案人、州眾議員拉克瑪(Jennifer Rajkumar)和州參議員阿達博(Joseph Adabo)在最後時刻放棄了以排燈節代替布碌崙(布魯克林)-皇后區日(Brooklyn-Queens Day)的建議，才使這項法案在眾議會和參議會同獲通過。排燈節有可能取代「周年紀念日」(Anniversary Day)這一不起眼的節日。

在州眾議會，農曆春節提案由州眾議員寇頓(William Colton)率先提出，州眾議員李榮恩(Grace Lee)是主要共同提案人。寇頓表示，在經過多年努力後終獲通過，他感到欣慰，這是紐約州亞裔社區成就的里程碑。

紐約兒童放假慶春節

李榮恩說，作為三個學齡兒童的母親，她知道農曆新年對於亞裔家庭來說有多麼重要。現在紐約州的所有兒童將有一天假期，與家人共同慶祝春節，學校也可以藉此機會在課堂上討論和學習亞裔文化。此外，紐約州還為全國其他州樹立了榜樣。

該案在州參議會的發起人之一、州參議員劉醇逸表示，這是亞裔社區期盼了很久的事情，他對這個法案的通過感到非常興奮。他認為，孩子們可以通過慶祝春節假日，了解亞裔的文化傳統，這個假日也使亞裔更加引人注目。

法案通過後，國會議員孟昭文發表聲明祝賀。她說，2009年她在州眾議會時就領導推動這項農曆新年法案。正是在她和其他州議員的共同努力下，才使農曆新年成為紐約市公校的假日。現在看到農曆新年又成為紐約州公校的假日，她認為這體現了紐約州的多元性，而且這種多元性應該反映在居民慶祝的節日中。

州眾議會議長希士提(Carl Heastie)上個月就表態，希望將農曆春節和排燈節列入州公校假日，因為「承認紐約豐富的多元性文化非常重要」。

2021年和2022年，州議會也曾試圖通過這項法案，但都沒有成功。