我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又有美國公民在俄被捕 前傘兵遭莫斯科法院拘留

舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

全美首創 紐約州議會通過 農曆春節將列公校假日

記者胡聲橋／紐約報導
農曆新年將成為紐約州公校假日。圖為今年初在曼哈頓華埠舉辦的新春愛心大遊行舞龍陣。(本報檔案照)
農曆新年將成為紐約州公校假日。圖為今年初在曼哈頓華埠舉辦的新春愛心大遊行舞龍陣。(本報檔案照)

紐約州參、眾議會於10日凌晨在本季會期結束前，通過將農曆新年和排燈節(Diwali)列為紐約州公校假期的法案，待州長霍楚(Kathy Hochul)簽字後將成為法律，最快可於7月1日生效，使紐約州成為全美首個將農曆新年列為全州公校假日的州。

亞裔成就重要里程碑

這項法案是紐約州議會承認亞太裔美國人的文化傳統，使紐約市更具多元性和包容性的有力舉措。在仇亞風潮愈來愈嚴重的今天，這項立法更具意義，是影響亞裔社區的一個重要里程碑。農曆新年已經是紐約市公校的假日。

法案共同提案人、州眾議員拉克瑪(Jennifer Rajkumar)和州參議員阿達博(Joseph Adabo)在最後時刻放棄了以排燈節代替布碌崙(布魯克林)-皇后區日(Brooklyn-Queens Day)的建議，才使這項法案在眾議會和參議會同獲通過。排燈節有可能取代「周年紀念日」(Anniversary Day)這一不起眼的節日。

在州眾議會，農曆春節提案由州眾議員寇頓(William Colton)率先提出，州眾議員李榮恩(Grace Lee)是主要共同提案人。寇頓表示，在經過多年努力後終獲通過，他感到欣慰，這是紐約州亞裔社區成就的里程碑。

紐約兒童放假慶春節

李榮恩說，作為三個學齡兒童的母親，她知道農曆新年對於亞裔家庭來說有多麼重要。現在紐約州的所有兒童將有一天假期，與家人共同慶祝春節，學校也可以藉此機會在課堂上討論和學習亞裔文化。此外，紐約州還為全國其他州樹立了榜樣。

該案在州參議會的發起人之一、州參議員劉醇逸表示，這是亞裔社區期盼了很久的事情，他對這個法案的通過感到非常興奮。他認為，孩子們可以通過慶祝春節假日，了解亞裔的文化傳統，這個假日也使亞裔更加引人注目。

法案通過後，國會議員孟昭文發表聲明祝賀。她說，2009年她在州眾議會時就領導推動這項農曆新年法案。正是在她和其他州議員的共同努力下，才使農曆新年成為紐約市公校的假日。現在看到農曆新年又成為紐約州公校的假日，她認為這體現了紐約州的多元性，而且這種多元性應該反映在居民慶祝的節日中。

州眾議會議長希士提(Carl Heastie)上個月就表態，希望將農曆春節和排燈節列入州公校假日，因為「承認紐約豐富的多元性文化非常重要」。

2021年和2022年，州議會也曾試圖通過這項法案，但都沒有成功。

紐約州 亞裔 公校

上一則

春節將列紐約州公校假日 華社：多年心願成真

延伸閱讀

紐約州議會通過法案 農曆新年列入公校假日

紐約州議會通過法案 農曆新年列入公校假日
空氣質量轉好 紐約市公校12日起返校上課

空氣質量轉好 紐約市公校12日起返校上課
前科有條件封存 「清白法案」州議會通過

前科有條件封存 「清白法案」州議會通過
憂「清白法案」損害各方利益 少數黨官員抗議

憂「清白法案」損害各方利益 少數黨官員抗議
紐約客談／亞太裔歷史課進公校 仍須努力

紐約客談／亞太裔歷史課進公校 仍須努力

熱門新聞

有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

2023-06-07 07:41

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

2023-06-07 14:35
加拿大山火蔓延，紐約空氣品質亮紅燈。(記者張晨／攝影)

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

2023-06-06 14:04
劉瑞莎與施耐德2018年離婚。(取自推特)

離婚後仍刷他卡…知名出版商前CEO告華人前妻害他負債

2023-06-03 14:52
班森賀華裔高中男生在地鐵站遭三名少年攻擊和搶劫。(本報檔案照)

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

2023-06-09 13:15
氣象部門表示空氣可能在8日就有所好轉，但是建議民眾儘量待在室內，外出時須配戴口罩。(記者高雲兒／攝影)

紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩

2023-06-07 15:28

超人氣

更多 >
嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷
又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體