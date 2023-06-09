紐約有機垃圾強制回收 2025年實施

市長去年宣布開展全國最大的垃圾回收堆肥計畫。(市長辦公室提供)

市議會8日通過提案，將強制化紐約市 有機垃圾分類回收堆肥的新規，若順利實行，將在2025年4月推行。

為把有機垃圾有效利用，幫助市府達成2050年減碳80%的目標，市長亞當斯 (Eric Adams)及市清潔局局長蒂池(Jessica Tisch)自去年提出有機垃圾回收堆肥計畫；規定指，廚餘垃圾包括剩下的食物、果皮、以及餐巾紙、紙巾、紙盤在內的廚房紙製用品，後院垃圾則包括樹葉、樹枝等，無需登記，民眾只需在指定日期及時間將垃圾分類集中即可，每個街區的有機垃圾收集時間，可按照當局的官網獲取詳情。

早在去年10月，垃圾回收堆肥計畫已在皇后區試行，再於今年3月重新啟動，接下來將擴展至其他地區，布碌崙(布魯克林)會於10月、布朗士和史泰登島隔年3月、以及曼哈頓隔年10月開跑；由於當局還需要時間尋找更多的有機廢物處理設施，因此只能逐步在各區推廣計畫。

先前的規定允許民眾自由選擇，不過8日以多數票通過的提案，將強制全市實施，希望到2030年，紐約市垃圾填埋場可以轉換所有的可回收及有機垃圾；「紐約市正朝著更清潔、環保、公正的未來邁出一大步」，市議會衛生委員會主席奈爾斯(Sandy Nurse)透露，強制參與將於2025年4月啟動。

不過，是否全部有機垃圾都能堆肥存在可行性問題，目前市府的做法是將分離的庭院垃圾送往新澤西州 的堆肥設施，剩餘的有機廢物則變作泥漿，送到麻州的松島農場(Pine Island Farm)或綠點的廢水處理廠，但大部分的有機垃圾還是進入產生溫室氣體甲烷的垃圾填埋場。

市府發言人Kayla Mamelak在聲明中說，亞當斯向來明確指要全面應對氣候變化，以高效方式大幅減少城市垃圾，「這就是為什麼我們正在推出全國最大、最易用、最具成本效益的路邊堆肥計畫」，可針對市長是否會簽署法案通過，未作回應。