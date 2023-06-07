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新版「清白法案」 剔除重罪、性犯罪

記者許君達／紐約報導
霍楚表態，只要州議會表決通過「清白法案」，她將簽署立法。(美聯社)
霍楚表態，只要州議會表決通過「清白法案」，她將簽署立法。(美聯社)

紐約州議會近日對面臨爭議的「清白法案」(Clean Slate Act)提出了最新的修改版，計畫收窄有資格封存犯罪紀錄的範圍，使謀殺等嚴重罪行以及性犯罪者不能「復歸清白」；該修訂版獲得官員支持，使通過的可能性大增，州長霍楚(Kathy Hochul)也表態，只要議會表決通過，她將簽署立法。

「清白法案」擬為服刑後的罪犯在一定年限後，得以封存犯罪紀錄，避免在求職和租房時遭受歧視。新的修訂版最大的變化，是不再讓除涉違禁藥物案之外的其他A類重罪者，紀錄得以封存，曾犯有A類重罪者將與性犯罪者一樣，終身背負犯罪紀錄。此外，犯有其他等級重罪者，要在出獄後等待八年才能封存犯罪紀錄，而此前的版本是七年。對輕罪犯來說，刑滿三年後可封存紀錄的規定沒有改變。

「清白法案」已討論多年，但至今依舊未能過關；新修訂版本獲得霍楚、工會等的支持；提案者州參議員米維(Zellnor Myrie)對最終能否在本季立法會期截止的8日(周四)前通過，他則持謹慎樂觀態度。

目前，新修訂的提案內容還存在一些細節尚待討論，比如定義服刑結束時間時，是否要考慮假釋與緩刑的因素等等。共和黨也不支持「清白法案」，州眾議會少數黨領袖巴克萊(Will Barclay)說，「這將是職業罪犯的又一次勝利，也是紐約公共安全的又一次損失。」

霍楚 紐約州 歧視

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