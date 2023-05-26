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紐約客談／想要案件速破 還須全面整治

紐約客談

在高犯罪率高居不下的法拉盛，珠寶店被搶一案在百日內就破案，振奮人心。

該案在2月發生後，就引起廣泛關注；周邊已經被小偷小摸折磨得麻木的店家，沒想到犯罪行為還能升級到如此張狂的程度。嫌犯不僅提前踩點規畫，更精心喬裝打扮成亞馬遜員工，遭嫌犯毆打和威脅的79歲店家母親，仍受恐懼和失眠困擾。

3月初市長亞當斯親自到珠寶店慰問，承諾聯合多部門全力辦案，但事實上店家和亞當斯私交甚篤，也不禁讓社區想，如果沒有與當局的良好關係，還是否能得到這樣的關注？畢竟，珠寶搶案不是第一次在法拉盛發生，甚至因為高犯罪率而導致閉店的也不止一家。

最近正好有一案件，可與此形成鮮明對比。緬街57-01號的Sophia Deli & Grocery在3月內，兩次遭同一夥人搶劫。警探在第一次搶案發生時，聲稱會再次聯繫調查，之後卻杳無音信；第二次搶案發生後，店家被109分局告知警力不夠，出警的是111分局警察，導致店家多等了好幾個小時。

當然，該案件的損失金額和人身傷害，不能和珠寶店案相提並論，但也許正是這樣，才導致這一夥人大搖大擺搶劫第二次，如果不加以制止，誰知道第三次會發生什麼？而這本是可以防止的悲劇，因為店家的錄像已經錄下這夥人兩次。

回過頭來，珠寶店案件得以偵破誠然值得高興，但若法拉盛的治安大環境不改變，搶案的再次發生不是沒有可能；真正能夠逆轉此趨勢的，就是整治好整個環境。所幸，此事看起來正在往好的方向發展，市總警局局長近日的到訪就是最好的例證。

法拉盛 亞當斯 警察

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