百老匯疫後首個演出季結束 客流量回到疫前

百老匯的劇院行業疫後復甦狀況喜人。(路透)

歷經新冠疫情 的停演、關閉，目前紐約的百老匯 演出已經逐漸恢復，並於上周末結束疫情後的首個演出季；根據統計數據顯示，百老匯的疫後復甦情況良好，平均上座率近九成，已經恢復到了疫情之前的水平。

本演出季從去年5月23日開始，根據百老匯聯盟(Broadway League)公布的數據，截至5月21日，在整個演出季中，百老匯各家劇院總共推出了40部新作品，以及35部經典保留作品，總共上演了1萬1506場演出，觀眾達到1228萬人次，平均每場演出的上座率高達88.4%，總收入15.78億元。

從歷史數字上看，百老匯營收 情況最好的是2017至2019年的連續兩個演出季，最高單季收入超過18億元。2022至2023年演出季的收入則衝高至歷史第三，僅次於疫前的巔峰期。而從觀眾數量上看，本演出季則並沒有到達歷史高點，這表明本季的觀眾消費力增強，客單價高於歷史水平，同時也說明客流量未來還有繼續衝高的空間。

2022至2023演出季是百老匯因新冠疫情爆發而被迫關閉之後的第一個完整的演出季，百老匯聯盟介紹，本季的演出依舊受到疫情末期的一些影響，尤其是在國際遊客方面，還沒有恢復到正常水平。因此，未來的市場情況依舊值得樂觀。

百老匯聯盟主席聖馬丁(Charlotte St. Martin)表示，百老匯的劇院在這個演出季中堅持經典與多元並行的創作，一方面繼續演出深受觀眾喜愛的經典作品，一方面也積極開發新的劇目，吸引力大量新老觀眾，使劇院所在的街區一直保持著熱度。