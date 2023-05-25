商家怨被偷成日常…市警總局長訪法拉盛 探討改善治安

商家在此次會議上抒發對安全的擔憂，並因此恢復對法拉盛治安的信心。(余鈿崧提供)

紐約市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)於24日訪問皇后區法拉盛 ，與當地十餘個小商家見面，討論法拉盛的治安；她鼓勵商家積極報案，並表示會加強109分局社區警員和社區商家的交流互動；商家在會議上抒發對安全的擔憂，也因為局長到訪，恢復商家對法拉盛治安的信心。

24日上午，西維爾和一眾警員來到法拉盛，與十幾個來自餐飲、酒店、銀行等各行各業的小商家以及商改區 執行主任余鈿崧探討法拉盛的治安問題，不少小商家反映，店內盜竊和搶劫幾乎已經習以為常；根據統計，今年在109轄區已經發生了117起店內盜竊案，比去年同期增長33%。

作為最近才遭店內盜竊和破壞的「Iris Tea & Bakery」麵包店經理Sophia在會上表示，很多商家甚至見怪不怪，不再報警，「放在前台的小費罐子被偷掉已經是日常」。

除此以外，遊民 問題也十分嚴重。Sophia說，麵包店附近的一家廣東餐館，更聽說常有遊民直接走進店裡用廁所洗澡，讓人無可奈何；其他店家也反映自家店門口常被當成免費「庇護所」。

警方則鼓勵商家登記「法拉盛商家商業改進項目」(Flushing Merchants Business Improvement Program)，已登記該項目的當地商家在報警後，警方會將證據及報告呈交地檢處，要求法官命令嫌犯簽署「刑事入侵通知」，此後嫌犯若再次靠近商家，商家可直接報警抓人。

該項目免費，所有在109分局轄區內的商家皆可登記。商家可致電(718)321-2264分局社區協調警員(NCO)、或109分局總線(718)321-2250登記；為了增強警民互動，改善治安，西維爾也表示將鼓勵109分局警員加強巡邏，與店家進行溝通，親身了解治安情況。

余鈿崧補充，商改區會為法拉盛小商家建立一個交流群，商家之間可更方便地溝通和交流，有意加入該群的商家可致電(718)888-1805或寄郵件至[email protected]諮詢詳情，法拉盛商改區地址為法拉盛39大道135-20號六樓。