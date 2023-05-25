商家怨被偷成日常…市警總局長訪法拉盛 探討改善治安
紐約市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)於24日訪問皇后區法拉盛，與當地十餘個小商家見面，討論法拉盛的治安；她鼓勵商家積極報案，並表示會加強109分局社區警員和社區商家的交流互動；商家在會議上抒發對安全的擔憂，也因為局長到訪，恢復商家對法拉盛治安的信心。
24日上午，西維爾和一眾警員來到法拉盛，與十幾個來自餐飲、酒店、銀行等各行各業的小商家以及商改區執行主任余鈿崧探討法拉盛的治安問題，不少小商家反映，店內盜竊和搶劫幾乎已經習以為常；根據統計，今年在109轄區已經發生了117起店內盜竊案，比去年同期增長33%。
作為最近才遭店內盜竊和破壞的「Iris Tea & Bakery」麵包店經理Sophia在會上表示，很多商家甚至見怪不怪，不再報警，「放在前台的小費罐子被偷掉已經是日常」。
除此以外，遊民問題也十分嚴重。Sophia說，麵包店附近的一家廣東餐館，更聽說常有遊民直接走進店裡用廁所洗澡，讓人無可奈何；其他店家也反映自家店門口常被當成免費「庇護所」。
警方則鼓勵商家登記「法拉盛商家商業改進項目」(Flushing Merchants Business Improvement Program)，已登記該項目的當地商家在報警後，警方會將證據及報告呈交地檢處，要求法官命令嫌犯簽署「刑事入侵通知」，此後嫌犯若再次靠近商家，商家可直接報警抓人。
該項目免費，所有在109分局轄區內的商家皆可登記。商家可致電(718)321-2264分局社區協調警員(NCO)、或109分局總線(718)321-2250登記；為了增強警民互動，改善治安，西維爾也表示將鼓勵109分局警員加強巡邏，與店家進行溝通，親身了解治安情況。
余鈿崧補充，商改區會為法拉盛小商家建立一個交流群，商家之間可更方便地溝通和交流，有意加入該群的商家可致電(718)888-1805或寄郵件至[email protected]諮詢詳情，法拉盛商改區地址為法拉盛39大道135-20號六樓。
Sophia表示，此次會議有助於恢復商家對法拉盛治安的信心，局長的來訪也說明當局對華裔社區治安的重視，不過除了改善治安，商家還希望109分局能夠提供多語言的幫助。
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