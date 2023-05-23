亞太裔傳統月慶典回歸州府 表彰2華裔
紐約州議會亞太裔民代22日在州府舉辦亞太裔傳統月慶祝活動，州議員為六位對社區作出傑出貢獻的亞太裔人士頒發表揚狀；兩名華裔接受嘉獎，分別是前總統及紐約市長參選人楊安澤夫人呂艾玲、以及東岸首批亞裔科學家之一王顯邦(Hsin-Pang Wang)。
此次為疫情後亞太裔傳統月慶祝活動首次回歸州府，包括州參議員劉醇逸、曲怡文、眾議員金兑錫、李榮恩、鄭永佳等眾多亞裔官員及其同僚參加，慶祝在2023至2024年新財年，亞太裔社區破紀錄獲得3000萬元州預算分配，也同時肯定亞太裔對美國社會所作出的貢獻。
州議員還為六位亞太裔傑出人士頒發表揚狀，呂艾玲以及王顯邦，分別獲李榮恩以及金兑錫表彰。呂艾玲為楊安澤的妻子，在皇后區出生長大，育有兩名特殊孩童，她是關照自閉症患者的非營利機構KultureCity的董事，也是美國自閉症協會(Advocacy Committee for the Autism Society of America)公共政策及宣傳委員會成員。作為性侵受害者，她曾出版「關於性侵的兒童讀物」(A Kids Book About Sexual Abuse)。
呂艾玲表示，活動彰顯亞太裔越來越顯著的代表性(representation)，很高興看到州議會有越來越多的亞裔代表，亞太裔的故事需要被看見聽見。
已故的王顯邦則為大紐約都會區首批亞裔科學家之一，他於1976年至2010年在美國通用電氣研發中心工作，擁有100多項技術專利，涉及家電、照明、塑料、矽膠和醫療器械系統。他曾擔任紐約首都地區華人社區中心社長兼董事會主席，並先後創立了亞太美國論壇(APAF)以及亞太裔美國公共事務奧伯尼分會(APAPA)。他的妻子也在當日代表領獎。
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