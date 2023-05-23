我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／金塊約柯奇場均大三元 勇奪西區冠軍賽MVP

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死

亞太裔傳統月慶典回歸州府 表彰2華裔

記者鄭怡嫣／紐約報導
亞太裔傳統月慶典在州府舉辦，呂艾玲獲表彰。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
亞太裔傳統月慶典在州府舉辦，呂艾玲獲表彰。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約州議會亞太裔民代22日在州府舉辦亞太裔傳統月慶祝活動，州議員為六位對社區作出傑出貢獻的亞太裔人士頒發表揚狀；兩名華裔接受嘉獎，分別是前總統及紐約市長參選人楊安澤夫人呂艾玲、以及東岸首批亞裔科學家之一王顯邦(Hsin-Pang Wang)。

此次為疫情後亞太裔傳統月慶祝活動首次回歸州府，包括州參議員劉醇逸、曲怡文、眾議員金兑錫、李榮恩、鄭永佳等眾多亞裔官員及其同僚參加，慶祝在2023至2024年新財年，亞太裔社區破紀錄獲得3000萬元州預算分配，也同時肯定亞太裔對美國社會所作出的貢獻。

州議員還為六位亞太裔傑出人士頒發表揚狀，呂艾玲以及王顯邦，分別獲李榮恩以及金兑錫表彰。呂艾玲為楊安澤的妻子，在皇后區出生長大，育有兩名特殊孩童，她是關照自閉症患者的非營利機構KultureCity的董事，也是美國自閉症協會(Advocacy Committee for the Autism Society of America)公共政策及宣傳委員會成員。作為性侵受害者，她曾出版「關於性侵的兒童讀物」(A Kids Book About Sexual Abuse)。

呂艾玲表示，活動彰顯亞太裔越來越顯著的代表性(representation)，很高興看到州議會有越來越多的亞裔代表，亞太裔的故事需要被看見聽見。

已故的王顯邦則為大紐約都會區首批亞裔科學家之一，他於1976年至2010年在美國通用電氣研發中心工作，擁有100多項技術專利，涉及家電、照明、塑料、矽膠和醫療器械系統。他曾擔任紐約首都地區華人社區中心社長兼董事會主席，並先後創立了亞太美國論壇(APAF)以及亞太裔美國公共事務奧伯尼分會(APAPA)。他的妻子也在當日代表領獎。

亞太裔傳統月慶典在州府舉辦。(記者鄭怡嫣/攝影)
亞太裔傳統月慶典在州府舉辦。(記者鄭怡嫣/攝影)

呂艾玲 亞裔 性侵

上一則

紐約中國民族樂團攜新竹青年國樂團 曼哈頓揚東方樂音

下一則

庇護客工作許可 亞當斯、霍楚籲加速發放

延伸閱讀

華人美甲業者求助 民代籲財援小商家

華人美甲業者求助 民代籲財援小商家
佛光山祈福園遊會 逾1500人參加

佛光山祈福園遊會 逾1500人參加
州議會頒傑出女性 王曉薇獲獎

州議會頒傑出女性 王曉薇獲獎
華裔護士協會慶周年 疫後表彰白衣天使

華裔護士協會慶周年 疫後表彰白衣天使
議員呼籲貝賽華裔 參與公共事務

議員呼籲貝賽華裔 參與公共事務

熱門新聞

中國留學生方池感嘆，今年熱門專業也難找工作。(方池提供)

熱門專業投500份簡歷僅獲3面試 她最後悔這件事

2023-05-18 02:00
紐約法拉盛一家麵包店遭累犯砸毀店內物品。(麵包店提供)

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

2023-05-20 12:59
紐約上州威徹斯特郡19日淩晨1時53分發生了2.2級地震，圖為該地震影響區域。(美國地質調查局提供)

紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

2023-05-19 15:50
紐約摩天大樓成群，雖然造就美麗的天際線，但學者研究發現建築群超重，使曼哈頓每年下沈1至2毫米。（美聯社）

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

2023-05-18 07:39
EzriCare眼藥水因細菌污染被召回。(美聯社)

染菌眼藥水致死令下架 部分華人藥房不知情仍在售賣

2023-05-20 21:12
禁毒機構日前表示，正在全美範圍內蔓延的「殭屍毒品」「賽拉嗪」(xylazine)現身紐約，可導致吸食者皮膚、肌肉潰爛，宛如喪屍。（美聯社）

禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛

2023-05-16 07:43

超人氣

更多 >
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」
沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比
台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」