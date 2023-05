亞太裔傳統月慶典回歸州府 表彰2華裔

亞太裔傳統月慶典在州府舉辦,呂艾玲獲表彰。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約州議會亞太裔民代22日在州府舉辦亞太裔傳統月慶祝活動,州議員為六位對社區作出傑出貢獻的亞太裔人士頒發表揚狀;兩名華裔接受嘉獎,分別是前總統及紐約市長參選人楊安澤夫人呂艾玲 、以及東岸首批亞裔 科學家之一王顯邦(Hsin-Pang Wang)。

此次為疫情後亞太裔傳統月慶祝活動首次回歸州府,包括州參議員劉醇逸、曲怡文、眾議員金兑錫、李榮恩、鄭永佳等眾多亞裔官員及其同僚參加,慶祝在2023至2024年新財年,亞太裔社區破紀錄獲得3000萬元州預算分配,也同時肯定亞太裔對美國社會所作出的貢獻。

州議員還為六位亞太裔傑出人士頒發表揚狀,呂艾玲以及王顯邦,分別獲李榮恩以及金兑錫表彰。呂艾玲為楊安澤的妻子,在皇后區出生長大,育有兩名特殊孩童,她是關照自閉症患者的非營利機構KultureCity的董事,也是美國自閉症協會(Advocacy Committee for the Autism Society of America)公共政策及宣傳委員會成員。作為性侵 受害者,她曾出版「關於性侵的兒童讀物」(A Kids Book About Sexual Abuse)。

呂艾玲表示,活動彰顯亞太裔越來越顯著的代表性(representation),很高興看到州議會有越來越多的亞裔代表,亞太裔的故事需要被看見聽見。