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防盜不力挨告 起亞、現代汽車2億和解

記者劉梓祁／紐約報導
「起亞男孩挑戰」流程演示。(截自Youtube)
「起亞男孩挑戰」流程演示。(截自Youtube)

韓國汽車製造商現代(Hyundai)和起亞(Kia)日前同意，就針對其存在安全漏洞一案的集體訴訟達成和解，代表車主的律師表示，和解金額超過2億元；由於特定車型存在軟體漏洞，導致兩個品牌大量汽車被盜，且車商拒絕為其配備標準防盜措施，紐約市府也在4月宣布加入訴訟，狀告兩家廠商。

據報導，兩家車商在2011至2021年間生產的車型中未安裝防盜器，導致多數車輛可以繞開正常啟動程序而被盜；此問題導致社交媒體出現大量「起亞男孩挑戰」(Kia Boyz Challenge)視頻，鼓動觀者利用USB線或其他金屬物體非法啟動和盜竊缺陷車輛。代表車主參與訴訟的律所Hagens Berman在日前宣布，擬議的和解金額超過2億元。

根據該訴訟，除了缺乏防盜器外，受影響車輛的設計缺陷還使得盜竊者能夠在不到90秒的時間內將其盜走；同時，車輛轉向柱缺乏足夠安全性，不僅容易讓竊者接觸點火裝置，且點火芯沒有鎖定機制，只需施加極小的力量就能輕鬆拆卸。

律師表示，此次和解旨在解決受影響車主面臨的多種問題，涉事車輛共有900萬輛，其中450萬輛為現代汽車，450萬輛為起亞汽車。代表受影響車主委員會的主席伯曼(Steve Berman)表示，和解協議還將提供升級方案，以修復車輛的核心問題，並向不符合升級資格的人支付賠償金。

和解協議中包括總額最高1億4500萬元的損失賠償，其中車輛全損賠額最高6125元，車輛和財產損壞賠額最高3375元；若受影響車輛丟失或被盜，該和解還將償還車主拖車費用及替代車輛的其他費用及稅費。和解還包括向車主支付由被盜車輛導致的超速罰單、紅燈罰單和其他罰款，並允許受害車主尋求因軟體問題導致的收入損失或育兒費用賠償。

此外，受影響車輛有資格免費進行軟體升級，以解決車輛缺乏防盜器的問題；無法進行軟體升級的車型車主可以選擇獲得與軟體升級等值的補償，最高可獲300元。

紐約市警曾表示，從去年起兩車商的竊盜事件分別增長890％和766％，因此市長亞當斯(Eric Adams)上月宣布加入正在多個城市進行的集體訴訟，追究車商責任。同時加入訴訟的還有來自加州、佛州、伊利諾州、科羅拉多州等地的政府。

汽車 紐約市 加州

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