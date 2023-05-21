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非裔女累犯搗亂 法拉盛店家怨警放縱

記者劉梓祁／紐約報導
法拉盛一家麵包店遭累犯砸毀店內物品。(麵包店提供)
法拉盛一家麵包店遭累犯砸毀店內物品。(麵包店提供)

位於皇后區法拉盛王子街(Prince St.)的「Iris Tea & Bakery」麵包店，20日上午遭到一名疑似患有精神疾病的非洲裔女子闖入滋擾，故意將店內放置在保護罩內的展品打碎並從容逃離，造成一地玻璃碎渣，案發當時店裡仍有其他顧客，看到過程均感到相當錯愕，店主則表示，該女已是眾所周知的累犯，店家已不止一次受其騷擾。

(影音來源：麵包店提供)

不願具名的麵包店老闆表示，該起事件發生在當天上午9時許，一名非洲裔女子徑直走入店內的蛋糕模型展示品，先動手摸了一下，再左右觀看，接著把展示品的玻璃罩挪離至展示台，並推倒在地，隨即步行走出店鋪，留下一地玻璃碎渣，和錯愕的店員及顧客。

他說，此事對麵包店而言並不是個案，該店已長期遭受盜搶的滋擾，不明人士進入取走麵包直接離開的「零元購」事件時有發生；雖然每次損失不算慘重，但全體店員早已深受其擾、苦不堪言，哪怕報警也不能阻止犯罪再次發生。

麵包店一位烘焙師表示，此次進店犯案的女子是「熟面孔」，在早前已多次進入店內拿走未付款的麵包，不僅舉止從容，且疑似患有精神疾病。烘焙師直言對當前不斷受到滋擾的狀況感到「無力」，認為執法單位不僅沒有提出合理措施，防止有精神問題的人士擾亂治安及秩序，更放縱他們在社區內滋事。

店主表示，若此現象沒有停止的趨勢，將來有愈演愈烈的可能，並上升到「打砸搶燒」的程度，希望政府各方能採取措施，並關注華人社區治安狀況。

一名疑似患有精神疾病的非洲裔女子20日進入麵包店，將展示品打碎後逃離。(截自監視...
一名疑似患有精神疾病的非洲裔女子20日進入麵包店，將展示品打碎後逃離。(截自監視器畫面)
法拉盛一家麵包店遭累犯砸毀店內物品。(麵包店提供)
法拉盛一家麵包店遭累犯砸毀店內物品。(麵包店提供)

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