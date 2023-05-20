紐約客談／停止網路散播仇恨 還需全面規範

5月是亞太裔傳統月，紐約市 除了有各種配合的慶祝活動，民選官員也配合提案，旨在促進亞太裔群體的福祉。紐約州 議會19日提出「停止隱藏仇恨」(Stop Hiding Hate)議案，要求社群媒體 公司對平台上的有害內容承擔責任，並有效遏止社群媒體上的歪風。

這項提案立意良好，若能夠有效「停止隱藏仇恨」，不僅對亞太裔，對各個弱勢群體、族裔，都將能大幅改善因社群媒體不當的訊息傳播而帶來的負面影響，但如何才能夠有效規範，卻是個大問題。

目前因起亞(Kia)、現代(Hyundai)汽車特定車型存在軟體漏洞，在TikTok上出現大量「起亞男孩挑戰」(Kia Boyz Challenge)視頻，鼓動觀者利用USB線或其他金屬物體，非法啟動和盜竊缺陷車輛，導致全美不少車主的車輛因此被盜，光是在紐約市，從去年起兩車商的竊盜事件就分別增長766％和890％，紐約市在上月也加入多個城市提出集體訴訟。

對於全美數百萬名車主因此產生如此大的損失，車輛製造商當然有疏失，但是這些不法分子將影片放在社群媒體上，變相鼓勵群眾效仿作案，即便訴訟已進行到和解階段，但至今只要隨意搜尋，仍可在平台上看到影片繼續被播放、轉傳。

事實上，目前各個社群媒體上都有遏止網路仇恨的相關規範，以推特為例，若散布仇恨內容，遭到其他用戶檢舉，最多就是被刪帳號，但帳號刪了不痛不癢。相較於車輛、金錢的被盜，在社群媒體上散播仇恨的有害內容，若未造成實際損失，若要求償或處置，又應該用什麼標準，還需要更全面的規範及討論才行。