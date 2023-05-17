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亞當斯打擊商店行竊 加強執法、提供資源 雙管齊下

記者張晨／紐約即時報導
亞當斯打擊商店行竊，加強執法、提供資源 雙管齊下。(市長辦公室)
亞當斯打擊商店行竊，加強執法、提供資源 雙管齊下。(市長辦公室)

疫情以來紐約市的入店行竊甚至搶劫罪行愈發猖獗，且多數為慣犯屢次作案；為此市長亞當斯(Eric Adams)17日宣佈新舉措，該計畫包括預防和干預措施，以加強執法和是提供幫扶資源的方式，遏制入店行竊的增加。

計畫基於「零售盜竊報告」(The Retail Theft Report)——由零售商店店主、執法部門和其他利益相關者，在去年市長府邸舉辦的研討峰會上共同創建的，包括問題指向、現有策略、執法與司法機關工作重點，以及未來重點解決方案等。

該報告指出，除2020年外，自2018年以來，全市入店行竊投訴總數逐年增加——其中增幅最大的是2021年至2022年，增幅達44%；商店盜竊罪案猖獗對零售業的影響尤為嚴重，該行業目前還未從疫情的經濟打擊中恢復。

基於報告和各方協調後的新舉措，包含了預防和干預策略——兩個新的轉移犯罪項目「第二次機會」(Second Chance)和「重置盜竊犯和零售商店」(RESTORE)，可以參與幫助解決導致商店行竊的潛在因素，使非暴力罪犯避免被起訴或監禁；在商店內安裝訊息亭，讓有需要的人獲得政府資源和社會服務。

在執法方面，需加強必要的執法行動，打擊屢犯者，並震懾有組織的犯罪集團；市府將建立一個新的精確慣犯計畫(PROP)，零售業者可以直接向市警提交案件報告，以更好地識別和追踪慣犯，並促進五大區的地區檢察官辦公室進行有力起訴。

其次，建立鄰里零售監視系統，以便在發生盜竊案時彼此之間可以與執法部門共享實時情報，旨在擴大參與者對視頻監控攝像機的使用。

最後在2023年6月生效的「聯邦在線零售市場誠信、知情和公平消費者法案」(INFORM)的基礎上，倡導額外的線上銷售認證程序，以防被盜物品的轉售。

亞當斯表示，僅去年一年，327名慣犯就佔到了全市2萬2000多起零售盜竊案的30%；新計畫將投資輔助項目，找出導致犯案的潛在因素，在犯罪前遏制罪行；同時培訓店員能採取緩和的最佳安全策略，同時加強必要的執法，打擊慣犯及有組織的犯罪團伙。

亞當斯 疫情 零售業

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