紐約20公校收容難民 家長抗議 亞當斯：不得已的選擇

家長和學生16日聚集在布碌崙189小學出口處示威，反對徵用體育館收容難民。(美聯社)

紐約市 已經著手準備用公校的體育館來收容難民，有20所擁有獨立體育館的學校已被選中。不斷湧來的難民讓紐約市應接不暇，這也是紐約市在處理難民問題的最新舉措。不過學生家長已有反應，開始向市府抗議示威。與此同時，紐約上州也拒絕紐約市載送來的難民。

市長亞當斯 (Eric Adams)16日表示，市府正考慮將20所公校的體育館用來收留難民。布碌崙 (布魯克林)有五所小學被選中。位於康尼島的PS188於15日先接收了75位難民，16日又接收了10位難民；不過據說這些難民都是短暫停留，幾個小時後就離開了。即便如此，家長們還是在校門口抗議示威，反對接受難民。

抗議者在校門口過夜 阻難民入校

布碌崙日落公園位於4大道和29街和30街之間的PS 172公校，距離華人聚居的8大道不遠，這個學校傳出要收留難民的消息後，體育館內設置折疊床的照片也被傳到了網上。包括華人在內的數十名各族裔家長、學生15日晚就趕到學校抗議示威，有多名示威者還留在學校門口過夜，試圖阻止難民進入。16日上午，抗議人群再次聚集。

家長和學生16日聚集在布碌崙189小學出口處示威，反對徵用體育館收容難民。(美聯社)

位於威廉斯堡(Williamsburg)的PS18和PS132，以及位於Prospect-Lefferts花園附近的PS189，都是布碌崙受影響的小學。布碌崙的中學，以及皇后區和史泰登島的公校也都傳出有體育館被徵用的消息。16日，幾乎各學校門前都出現抗議人群。

抗議者認為，在學期還有六周才放暑假的情況下，徵用學校體育館收留難民不合適，會對學生的學習造成負面影響。

亞當斯：上周就湧入4200難民

亞當斯承認使用學校體育館的方法有點過分，但也表示，這是不得已的選擇。亞當斯對不斷湧來的難民深感頭痛。他說，僅上周，就有4200名難民來到紐約尋求庇護。

上周，有數十名難民被送到紐約上州橙郡(Orange County)的幾家旅館暫住。為此，橙郡郡長紐豪斯(Steve Neuhaus)將亞當斯和接受難民的當地旅館告上了法庭，認為這是一個公共安全問題，紐約市不應該在市區範圍外設遊民庇護所。

16日，紐約州高等法院法官席奧迪諾(Sandra Sciortino)發布暫時限制令，禁止紐約市再向該地輸送難民。

紐豪斯還表示，亞當斯正在討論到法院去改變紐約市的庇護城市地位。不過，亞當斯16日對此否認。