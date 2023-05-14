創投教劉宇環談投資 看人耐心耐力和專注

劉宇環和女兒劉宏敏出席頒獎典禮。(劉宇環提供)

有「亞洲創投教父」之稱的中經合董事長劉宇環，與其女、花旗銀行私人財富管理部門全球總裁劉宏敏(Ida Liu)13日一同榮獲2023年「艾利斯島榮譽勳章」；納斯達克在其位於曼哈頓時報廣場 的巨大屏幕上投射出父女二人獲獎的信息，副主席及亞太區業務負責人麥考伊(Bob McCooey)發文道賀。

專程從加州 飛到東岸領獎的劉宇環，13日接受本報專訪；他雖已年屆古稀，但仍打扮時尚，平易健談，本人因熱心華裔社區事務，行程也被排得滿滿當當。

談及5月適值「亞太裔傳統月」(Asian Pacific American Heritage Month)，劉宇環說，作為一位「全球人」，他體驗不同文化，進而包容、欣賞、並且融入；去年12月底他出版回憶錄「寰宇情懷」，將人生經歷和創投經驗寫入書裡。

他說，我現在的任務著重將所知所感傳遞給下一代，培養挖掘新人，也讓他們能從我的經歷中獲得啟發；「分享而非獨享，扶持而非壓制、團隊而非個人」，是劉宇環馳騁商場數十載一貫的宗旨。

劉宇環於1980年代創辦亞洲第一家風險投資 公司，當時在被譽為台灣「經濟發展的建築師」和「科技之父」的李國鼎鼓勵下，將創投引進台灣，成功替台灣科技業籌資，闖蕩創投圈40年，管理13個創投基金、累計資產超過10億美元、投資過400多家公司，是公認的亞洲創投界先鋒，「創投教父」成為他的代名詞。

邁入21世紀，劉宇環又積極參與達沃斯世界經濟論壇，看到歐洲對環保、永續性產業的執著，深有所感，投資方向也開始著重於循環經濟、電動車、清潔能源等產業。

「有人說我會看相，其實我主要看這個人是否能合作。太自我、太偏執的人不容易成事，公司不管大小都得團隊合作。創辦人來募資，我要看他以前是否有經驗、有創業成功的紀錄，不成功我還是會給機會，讓他解釋沒有成功的理由。」劉宇環說。

「我投資就看人(People)、耐心(Patience)、耐力(Persistence)和專注(Focus)，說到底，最重要的仍是人。」劉宇環說，「人首重誠信，許多新創公司的CEO我們跟他談到最後，都要把他太太找出來，就是要從多角度去做判斷。我們累積了很多經驗，人可以改變事情的發展」。

談到耐心，他說，時間是朋友，不是敵人，有耐心就會釣到大魚；「我小時候喜歡釣魚，一坐就是一整天，對我現在養成耐心很有幫助。若你沒耐心又判斷力不夠，根本釣不到魚」。

他認為耐力、堅持力也很重要，既然投資了，就盡量帶領公司發展，不要輕言放棄；最後的專注，就像一個人在大馬路上開車，很穩定地握住方向盤，以平常速度前進，就可以準確地到達目的地。但若由外誘開了岔，小則迷路，大則車毀人亡。

對於此次獲獎劉宇環還是「一樣的平常心」，他最高興的還是「能和我女兒一起獲提名」；說起劉宏敏在男人主宰的金融業占據高位，劉宇環滿心滿眼盡是驕傲。