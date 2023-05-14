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創投教劉宇環談投資 看人耐心耐力和專注

記者張晨／紐約報導
劉宇環和女兒劉宏敏出席頒獎典禮。(劉宇環提供)
劉宇環和女兒劉宏敏出席頒獎典禮。(劉宇環提供)

有「亞洲創投教父」之稱的中經合董事長劉宇環，與其女、花旗銀行私人財富管理部門全球總裁劉宏敏(Ida Liu)13日一同榮獲2023年「艾利斯島榮譽勳章」；納斯達克在其位於曼哈頓時報廣場的巨大屏幕上投射出父女二人獲獎的信息，副主席及亞太區業務負責人麥考伊(Bob McCooey)發文道賀。

專程從加州飛到東岸領獎的劉宇環，13日接受本報專訪；他雖已年屆古稀，但仍打扮時尚，平易健談，本人因熱心華裔社區事務，行程也被排得滿滿當當。

談及5月適值「亞太裔傳統月」(Asian Pacific American Heritage Month)，劉宇環說，作為一位「全球人」，他體驗不同文化，進而包容、欣賞、並且融入；去年12月底他出版回憶錄「寰宇情懷」，將人生經歷和創投經驗寫入書裡。

他說，我現在的任務著重將所知所感傳遞給下一代，培養挖掘新人，也讓他們能從我的經歷中獲得啟發；「分享而非獨享，扶持而非壓制、團隊而非個人」，是劉宇環馳騁商場數十載一貫的宗旨。

劉宇環於1980年代創辦亞洲第一家風險投資公司，當時在被譽為台灣「經濟發展的建築師」和「科技之父」的李國鼎鼓勵下，將創投引進台灣，成功替台灣科技業籌資，闖蕩創投圈40年，管理13個創投基金、累計資產超過10億美元、投資過400多家公司，是公認的亞洲創投界先鋒，「創投教父」成為他的代名詞。

邁入21世紀，劉宇環又積極參與達沃斯世界經濟論壇，看到歐洲對環保、永續性產業的執著，深有所感，投資方向也開始著重於循環經濟、電動車、清潔能源等產業。

「有人說我會看相，其實我主要看這個人是否能合作。太自我、太偏執的人不容易成事，公司不管大小都得團隊合作。創辦人來募資，我要看他以前是否有經驗、有創業成功的紀錄，不成功我還是會給機會，讓他解釋沒有成功的理由。」劉宇環說。

「我投資就看人(People)、耐心(Patience)、耐力(Persistence)和專注(Focus)，說到底，最重要的仍是人。」劉宇環說，「人首重誠信，許多新創公司的CEO我們跟他談到最後，都要把他太太找出來，就是要從多角度去做判斷。我們累積了很多經驗，人可以改變事情的發展」。

談到耐心，他說，時間是朋友，不是敵人，有耐心就會釣到大魚；「我小時候喜歡釣魚，一坐就是一整天，對我現在養成耐心很有幫助。若你沒耐心又判斷力不夠，根本釣不到魚」。

他認為耐力、堅持力也很重要，既然投資了，就盡量帶領公司發展，不要輕言放棄；最後的專注，就像一個人在大馬路上開車，很穩定地握住方向盤，以平常速度前進，就可以準確地到達目的地。但若由外誘開了岔，小則迷路，大則車毀人亡。

對於此次獲獎劉宇環還是「一樣的平常心」，他最高興的還是「能和我女兒一起獲提名」；說起劉宏敏在男人主宰的金融業占據高位，劉宇環滿心滿眼盡是驕傲。

納斯達克副主席及亞太區業務負責人麥考伊，也在時報廣場的大屏上分享了他們父女共同獲獎的消息；他表示，亞裔社區以及金融行業都因有二位的領導而更加熠熠生輝。

納斯達克時報廣場大屏上展示了父女二人獲獎的喜訊及合照。(劉宇環提供)
納斯達克時報廣場大屏上展示了父女二人獲獎的喜訊及合照。(劉宇環提供)

投資 時報廣場 加州

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