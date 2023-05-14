5華人獲頒艾利斯島勳章 包括楊安澤、劉宇環父女等人

被稱為美國移民 成就最高榮譽的「艾利斯島榮譽勳章」(Ellis Island Medal of Honor)頒獎典禮，13日晚在艾利斯島舉行，94位獲獎者中不乏華裔身影，其中包括曾參選總統和參選紐約市長的楊安澤、中華文化協會創始人丁鄧雲燕、慈善家與文藝名流呂羅婉雯(Gorretti Lo Lui)，以及花旗銀行私人財富管理部門全球總裁劉宏敏(Ida Liu)與其父中經合董事長劉宇環(Peter Liu)等。

該獎項於1986年創立，表彰對美國作出傑出貢獻的領導者。每年5月在鄰近曼哈頓下城碼頭的艾利斯島舉行頒獎典禮，歷任得獎者包括拜登 總統、前總統雷根、日本前首相安倍晉三及多位諾貝爾獎 得主等，今年獲獎的知名人士則包括退休的最高法院大法官甘迺迪(Anthony Kennedy)與聯邦參院多數黨領袖舒默等。獲獎者名單亦會收錄於國會記錄。

每年負責評選並舉辦盛會的艾利斯島榮譽協會(EIHS)表示，「我們的成立基於這樣一種信念，即美國的多元化使這個國家偉大，協會的任務就是表彰移民及其後代在整個美國歷史上所做的貢獻」。

協會主席凱茲米尼(Nasser Kazeminy)表示，艾利斯島以前是移民入美的第一站，從1892年開始啟用，直至1954年關閉；在這62年期間，約有1000萬移民通過這裡進入美國，開始他們的「美國夢」；艾利斯島榮譽勳章希望保存、發展美國的多元文化，推進不同族裔，宗教之間的包容，尊重和理解。

為此，EIHS還設立了以移民為重點的獎學金，支持全國各地的文化活動和項目，並鼓勵勳章獲得者為全球救災籌集、捐贈資金，以發揮其社會責任、擴大社區影響力。

凱茲米尼說，獲獎者因在慈善、人道主義倡導、技術、金融和醫療等行業的卓著表現而備受認可，是美國移民精神最傑出的代表；他們憑藉自己卓越的領導力和創造力，取得了傲人的成就和經歷，他們實現自己的夢想的同時，也將會激勵人們有信心去努力，創造更美好的未來。