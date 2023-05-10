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紐約市6月推新版亞太裔歷史課程 9位傑出亞太裔選進封面

記者鄭怡嫣／紐約報導
新版亞太裔歷史文化課程。(取自斯米特推特)
新版亞太裔歷史文化課程。(取自斯米特推特)

去年在12所紐約市公校試點的亞太裔歷史文化課程，將訂於今年6月下旬在全市推行，紐約市教育局發言人也在社媒首次披露更新版本的課程內容，封面含九位對美國社會作出傑出貢獻的亞太裔，其中包括紀念亞裔生活、抗爭及歷史的已故攝影師李揚國。

根據市教育局發言人斯蒂爾(Nathaniel Styer)以及紐約社會學與歷史老師斯米特(Joe Schmidt)在推特上披露的內容，課程名稱延續以往，仍為「被隱藏的聲音：亞太裔在美國」(Hidden Voices: Asian American and Pacific Islanders in the United States)，課程指南共有450頁，其中包括供教師參考的四篇教學文章、四篇時代寫照與介紹、40位對美國歷史作出傑出貢獻的亞太裔人物故事、以及亞太裔相關的資源。

被選進封面的九位亞太裔代表，包括知名華裔攝影師李揚國。收錄進課本中的亞太裔代表，包括爭取婦女選舉權的先驅李美步(Mabel Ping-Hua Lee)、曾著書「離開上海的最後一艘船」的華裔作家以及記者謝漢蘭(Helen Zia)、最早到美國的日本人約翰萬次郎(Nakahama (John) Manjirō)、首位進入太空的印度裔女性喬拉(Kalpana Chawla)等。

收錄在課本中的亞太裔代表，包括李揚國，肖像畫由華裔藝術家創作。(取自斯米特推特)
收錄在課本中的亞太裔代表，包括李揚國，肖像畫由華裔藝術家創作。(取自斯米特推特)
收錄在課本中的亞太裔的代表，包括李美步，肖像畫由華裔藝術家創作。
收錄在課本中的亞太裔的代表，包括李美步，肖像畫由華裔藝術家創作。
收錄在課本中的亞太裔的代表，包括謝漢蘭，肖像畫由華裔藝術家創作。(取自斯米特推特...
收錄在課本中的亞太裔的代表，包括謝漢蘭，肖像畫由華裔藝術家創作。(取自斯米特推特)

斯米特還表示，由於5月是亞太裔傳統月，所以披露部分內容供讀者「嘗鮮」、共同慶祝，而書中以及封面裡亞太裔人物的肖像，則由華裔藝術家莊Michelle(Michelle Zhuang，音譯)創作，預計今年夏天課程指南可在市教育局網站上架，供有需要的民眾下載。

去年5月，市長亞當斯(Eric Adams)以及市教育總監班克斯(David Banks)宣布在公校設立亞太裔歷史文化課程，並在全市12所公校首批試行，取得不錯反應後，市府表示將執行原定規畫，在6月前制定出新版的亞太裔歷史文化課程，並於6月下旬、2022-23學年結束時，在全市超過1800所公校的所有年級，上線亞太裔歷史文化課程。

教育局 公校 華裔

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