我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

亞太裔社區獲3000萬撥款 創新高

記者鄭怡嫣／紐約報導
亞太裔社區獲創紀錄3000萬元撥款，圖為在去年，亞太裔民代與組織共同慶祝財年拿到充分的撥款。(劉醇逸辦公室提供)
亞太裔社區獲創紀錄3000萬元撥款，圖為在去年，亞太裔民代與組織共同慶祝財年拿到充分的撥款。(劉醇逸辦公室提供)

2023至2024年紐約州新財年預算2日深夜終於在州議會通過，亞太裔社區破紀錄獲得3000萬元經費分配，比去年提增1000萬元；據了解，逾百個植根在亞太裔社區的機構及組織將獲得這筆資金。

此次經費分配由州參議員曲怡文及州眾議員李榮恩(Grace Lee)主導，旨在因應本地亞太裔社區的特殊需求，同時支持並保護弱勢民眾與群體。近年來，針對亞裔仇恨犯罪及行為激增，僅在紐約市，仇亞犯罪便在2020年飆升361%。亞太裔民眾也因為疫情，受到更大程度的影響，還面臨在州、市級層面的長期資金以及資源分配不足的問題。

據了解，3000萬元經費，將分配給逾100家亞太裔機構，支持它們所開展、能幫助亞太裔社區的重要項目，使這些機構也能夠在將來持續提供服務。

曲怡文表示，長期以來，亞太裔社區一直被忽視，存在資金不足以及代表性不足等問題，過去幾年，針對亞裔的仇恨犯罪也猛增，任何社區都不應該生活在對於仇恨與暴力的恐懼之中。這些經費將用於打擊仇恨犯罪以及反對仇亞暴力，也將幫助社區機構進一步在當地開展實質的工作，提供成人掃盲、青年教育、長者項目、社區發展以及必要的社會服務，「這是重要的一步，但抗爭並不止於此」。

包括曲怡文、李榮恩、州參議員劉醇逸等在內的州議員們，3日也與「亞太裔平等預算聯盟」(AAPI Equity Budget Coalition)共同慶祝3000萬元的經費分配以及亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)，預算聯盟在去年的仇亞犯罪以及種族歧視高漲的大背景下成立，如今已有100多個亞太裔組織加入，聯盟聯合發聲明表示，亞太裔為全州發展最快的社區，在長島及上州也增長顯著，將繼續與政策的制定者們攜手，解決社區的安全與健康問題。

預算 仇恨犯罪 亞裔

上一則

並排停車惱人 紐約市交通局新網站可舉報

下一則

按鈴繞後門入屋偷盜 法拉盛屋主險遭竊

延伸閱讀

紐約亞裔百大權勢人物 孟昭文第1 劉醇逸第3

紐約亞裔百大權勢人物 孟昭文第1 劉醇逸第3
紐約最具政治影響力亞裔百大人物 孟昭文第1劉醇逸第3

紐約最具政治影響力亞裔百大人物 孟昭文第1劉醇逸第3
亞裔團體聯合議員疾呼 農曆新年設官方假日

亞裔團體聯合議員疾呼 農曆新年設官方假日
戰爭、疫情、種族…法拉盛詩歌節聚焦人類困境

戰爭、疫情、種族…法拉盛詩歌節聚焦人類困境
皇后區貝賽公園重建 動工

皇后區貝賽公園重建 動工

熱門新聞

華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

2023-04-28 22:46
有華人在公共草坪採摘艾草，回家製作艾糍。(記者劉梓祁／攝影)

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

2023-04-30 11:15
高女士在交涉過程反被男子威脅，見到高女士錄像後，也開始拍攝高女士。(受訪者提供)

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

2023-04-29 07:45
江女士碰到惡房客，屋內一片狼藉。(記者高雲兒／攝影)

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

2023-04-26 06:49
華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦信用卡遭盜刷 銀行拒賠追欠款

2023-04-29 02:30
華埠珠寶店9萬元珠寶被竊，四人團夥像貌。(紐約市警提供)

曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊

2023-04-30 08:02

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？
暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情