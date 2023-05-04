亞太裔社區獲3000萬撥款 創新高

亞太裔社區獲創紀錄3000萬元撥款，圖為在去年，亞太裔民代與組織共同慶祝財年拿到充分的撥款。(劉醇逸辦公室提供)

2023至2024年紐約州新財年預算 2日深夜終於在州議會通過，亞太裔社區破紀錄獲得3000萬元經費分配，比去年提增1000萬元；據了解，逾百個植根在亞太裔社區的機構及組織將獲得這筆資金。

此次經費分配由州參議員曲怡文及州眾議員李榮恩(Grace Lee)主導，旨在因應本地亞太裔社區的特殊需求，同時支持並保護弱勢民眾與群體。近年來，針對亞裔 的仇恨犯罪 及行為激增，僅在紐約市，仇亞犯罪便在2020年飆升361%。亞太裔民眾也因為疫情，受到更大程度的影響，還面臨在州、市級層面的長期資金以及資源分配不足的問題。

據了解，3000萬元經費，將分配給逾100家亞太裔機構，支持它們所開展、能幫助亞太裔社區的重要項目，使這些機構也能夠在將來持續提供服務。

曲怡文表示，長期以來，亞太裔社區一直被忽視，存在資金不足以及代表性不足等問題，過去幾年，針對亞裔的仇恨犯罪也猛增，任何社區都不應該生活在對於仇恨與暴力的恐懼之中。這些經費將用於打擊仇恨犯罪以及反對仇亞暴力，也將幫助社區機構進一步在當地開展實質的工作，提供成人掃盲、青年教育、長者項目、社區發展以及必要的社會服務，「這是重要的一步，但抗爭並不止於此」。

包括曲怡文、李榮恩、州參議員劉醇逸等在內的州議員們，3日也與「亞太裔平等預算聯盟」(AAPI Equity Budget Coalition)共同慶祝3000萬元的經費分配以及亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)，預算聯盟在去年的仇亞犯罪以及種族歧視高漲的大背景下成立，如今已有100多個亞太裔組織加入，聯盟聯合發聲明表示，亞太裔為全州發展最快的社區，在長島及上州也增長顯著，將繼續與政策的制定者們攜手，解決社區的安全與健康問題。