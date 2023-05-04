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被父親說沒天賦 12歲華裔女孩劉嘉美 7年踢進跆拳國家隊

記者高雲兒／紐約報導
劉嘉美在跆拳道全美洲大賽中，獲得個人賽金牌、雙人賽銅牌、最佳女運動員獎。圖為她和劉琛超在頒獎現場。(受訪者提供)
劉嘉美在跆拳道全美洲大賽中，獲得個人賽金牌、雙人賽銅牌、最佳女運動員獎。圖為她和劉琛超在頒獎現場。(受訪者提供)

被專業的父親指「不是有天賦的選手」，12歲的華裔女孩劉嘉美(Sophia Liu)，秉持著「先天不足就靠後天努力」的毅力，在過去七年中，每天至少練習兩小時，近日她不僅入選跆拳道國家隊，還在全美洲大賽贏得個人賽金牌、雙人賽銅牌、最佳女運動員獎的優異成績，「我要做到最好，不讓未來有遺憾」。

最初劉嘉美在父親兼教練的劉琛超眼中，在跆拳道上面不算是有天賦的選手，「柔韌性不好，而且個子太高，做一些姿勢不是太容易和靈活」；擁有18年跆拳道經驗的劉琛超，起初帶著女兒練習目的並非參賽，而是希望她透過這項運動，了解其中的禮儀和文化。

當時才五歲的劉嘉美，在跟著父親練習過程中，慢慢愛上了跆拳道，因為天賦不足，她加倍努力練習；父親嫌柔韌性不好，她就每天壓一小時韌帶；天生個子高，她就努力練習肌肉的爆發力，讓自己更靈活；看到她的努力和成果，劉琛超覺得欣慰，也繼續培養女兒往該領域發展。

2019年7月，八歲的劉嘉美初次參賽，在美國跆拳道全國錦標賽(USA Taekwondo National Championships)中，獲得紅帶第五名，在跆拳道中，等級僅次於紅黑帶和黑帶。

初試啼聲就取得不錯的成績，但劉嘉美立志要做到最好，「我練習時間更長，每天兩、三個小時」，在父親的指導下，短短半年後，劉嘉美在更高級別的全美跆拳道公開賽(US Open Championships)中，獲得第二名。

之後她旗開得勝，去年在四項大賽中取得勝利，又在今年2月進入國家隊的預選賽，並通過第一名賽績，成為美國跆拳道品勢國家隊的一員。上個月，剛滿12歲的她，作為國家隊中唯一華裔，她參加美洲範圍內級別最高的跆拳道全美洲大賽(Pan American Championship)，在12到14歲的年齡組，取得個人賽金牌、雙人賽銅牌、最佳女運動員獎等好成績。

看到女兒的努力終獲成果，劉琛超表示「很值得」，「她看到的世界和別的孩子不一樣，也為她往後的人生奠定基礎」。

華裔孩子普遍擅於讀書，不擅體育類競技，運動員出身的劉琛超說：「體育是常春藤最好的敲門磚」，他更希望孩子全面發展，並提及女兒的學習成績也十分優秀。

剛進入貝賽MS74中學就讀的劉嘉美，未來她仍會努力練習，「想往專業運動員方向走，然後進入一個好大學」。

劉嘉美(中)贏得國家隊預選賽，以第一名成績入選國家隊。(受訪者提供)
劉嘉美(中)贏得國家隊預選賽，以第一名成績入選國家隊。(受訪者提供)
劉嘉美練習跆拳道已經有七年。(受訪者提供)
劉嘉美練習跆拳道已經有七年。(受訪者提供)

跆拳道 運動員 華裔

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