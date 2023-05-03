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紐約MTA將大幅增加地鐵班次 今夏起3階段實施

記者顏潔恩／紐約即時報導
MTA今夏起將進行三個階段的地鐵擴展計畫。(美聯社)
MTA今夏起將進行三個階段的地鐵擴展計畫。(美聯社)

在州長霍楚即將公布的預算財政案中，已知有撥給大都會運輸署(MTA)的一筆資金，將用以加強地鐵服務；消息指出，從今夏起的一年內，MTA將實施三個階段的地鐵擴展服務，多條線路將於周末、高峰時段增加班次，每六至八分鐘來一趟。

據「每日郵報」報導，第一階段將於今年7月開始，G、J、M車的周末班次將從現在的每10分鐘，推進到每八分鐘來趟車；8月開始，C、N、R車在周一至五的服務也將增加，每八分鐘來一趟，而1號、6號車則會在周末的中午時段增加服務，預計六分鐘一班。

第二階段將在今月底12月實行，C、N、R車平日裡的晚間服務增至每八分鐘一趟，同一時間，G車在平日裡的中午時段也會開始每八分鐘跑一趟；這一期間，MTA將會計畫進一步擴大1號、6號車的周末班次，應對高峰時段。

第三階段會在2024年夏季進行，增加B、D、J、M車分別在中午、傍晚時段的班次，每八分鐘來一趟；3號、5號車周末班次也將有所變動，從目前的每12分鐘推進到每10分鐘跑一趟車。但以上服務的擴展並不包括一些還在維修的地鐵線路，例如在傍晚以及周末時段，M車的終點站依舊是Delancey-Essex街站、5號線會在Bowling Green折返等。

儘管增加服務是好消息，但MTA一名知情人士透露，擴展計畫還未完全確定，可能還是會因為當前的維修工作、以及老舊的訊號系統更新而受影響；目前列車在經過維修地段的車速是每小時10哩的速度，是經常擾亂周末服務的主因，因而MTA也試圖將列車的車速提高至每小時5哩，以提高班次服務。

多數交通維權團體、民選官員都對該計畫表示支持，認為這是長年來遊說州府而取得的結果，「這對乘客而言是巨大的勝利，(政府)終於肯投資在基本服務上」，「乘客聯盟」(Riders Alliance)發言人Danny Pearlstein表示，該計畫將會使紐約市變得更好，人們更容易出行。

也有支持者認為班次的增加對後疫情時期的紐約市發展至關重要，儘管愈來愈少人通勤到辦公室上班，可若非繁忙時段的候車時間等太久，潛在乘客會寧可打車，屆時流失量會更嚴重。

MTA 地鐵 紐約市

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