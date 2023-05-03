紐約客談／華社已變「醫藥城」？ 藥房詐欺頻現

近年來，部分藥房濫用紅藍白卡持有者福利 ，以給予現金回扣、換購生活用品等方式，獲取政府報銷的事情已經屢見不鮮。許多小型藥房業者仍存僥倖心理，認為業內亂象叢生，政府並不會在自己身上開刀，然而司法部再一次以儆效尤，於2日起訴了兩名在亞裔 社區內的藥房從業者。

有長期照護的資深業者感慨，來華社走一圈，已經變成了一個「醫藥城」，遍地都是藥房與老人中心 ，許多藥房也儼然是超市或百貨公司的樣貌：米、油、電器、鍋碗瓢盆俱全，來吸引長者用OTC卡或代金券在店內換購。

一位法拉盛的老人分享，有些藥品他已不用，叫家庭醫生別再開，誰承想，藥房直接聯絡他的醫生讓他開藥，他只能再次叮囑醫生不要再開藥了。這一次，藥房見他藥配得少，也說不動，便直接和他撂話：「去別的地方配吧」，將他拒之門外。「這些都是變相的花銷」他憤懣：「法治社會各種利益交織在一起，那就是政府倒楣」。

藥房詐欺一事，既反映部分新移民，腦筋活絡卻無法律意識，在熟絡了整個系統之後，總是能第一時間想辦法鑽到空子的特性，不過從另一方面，也體現華人社區各個小商家之間的惡性競爭之劇烈：今天你給五元，明天我給十元；今天你店裡換碗，明天我直接送。

州眾議員金兑錫也在接受採訪時曾指出，這也和美國醫藥體系中的藥品福利管理機構(PBM)有關，PBM受保險機構委託擬定「醫藥目錄」，並與藥廠談判議價。藥房龍頭CVS公司旗下，有全美第二大PBM服務商，能以更低價拿到各類藥品，這也是小型藥房只能想它法來競爭的緣由。