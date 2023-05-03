我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

金山鮑勃．李命案 法醫在他體內驗出古柯鹼、K他命成分

紐約客談／華社已變「醫藥城」？ 藥房詐欺頻現

紐約客談

近年來，部分藥房濫用紅藍白卡持有者福利，以給予現金回扣、換購生活用品等方式，獲取政府報銷的事情已經屢見不鮮。許多小型藥房業者仍存僥倖心理，認為業內亂象叢生，政府並不會在自己身上開刀，然而司法部再一次以儆效尤，於2日起訴了兩名在亞裔社區內的藥房從業者。

有長期照護的資深業者感慨，來華社走一圈，已經變成了一個「醫藥城」，遍地都是藥房與老人中心，許多藥房也儼然是超市或百貨公司的樣貌：米、油、電器、鍋碗瓢盆俱全，來吸引長者用OTC卡或代金券在店內換購。

一位法拉盛的老人分享，有些藥品他已不用，叫家庭醫生別再開，誰承想，藥房直接聯絡他的醫生讓他開藥，他只能再次叮囑醫生不要再開藥了。這一次，藥房見他藥配得少，也說不動，便直接和他撂話：「去別的地方配吧」，將他拒之門外。「這些都是變相的花銷」他憤懣：「法治社會各種利益交織在一起，那就是政府倒楣」。

藥房詐欺一事，既反映部分新移民，腦筋活絡卻無法律意識，在熟絡了整個系統之後，總是能第一時間想辦法鑽到空子的特性，不過從另一方面，也體現華人社區各個小商家之間的惡性競爭之劇烈：今天你給五元，明天我給十元；今天你店裡換碗，明天我直接送。

州眾議員金兑錫也在接受採訪時曾指出，這也和美國醫藥體系中的藥品福利管理機構(PBM)有關，PBM受保險機構委託擬定「醫藥目錄」，並與藥廠談判議價。藥房龍頭CVS公司旗下，有全美第二大PBM服務商，能以更低價拿到各類藥品，這也是小型藥房只能想它法來競爭的緣由。

福利 老人中心 亞裔

上一則

2惡少布碌崙地鐵站圍毆乘客 警通緝

下一則

何孟娟「 魏斯貝絲」個展 以台灣視角看紐約

延伸閱讀

何處是老家╱孤單老人語言不通 看病、保險處處難

何處是老家╱孤單老人語言不通 看病、保險處處難
紐約護理員 勞動節市政廳抗議 籲廢除24小時工作制

紐約護理員 勞動節市政廳抗議 籲廢除24小時工作制
紐約亞裔百大權勢人物 孟昭文第1 劉醇逸第3

紐約亞裔百大權勢人物 孟昭文第1 劉醇逸第3
亞裔團體聯合議員疾呼 農曆新年設官方假日

亞裔團體聯合議員疾呼 農曆新年設官方假日
政策急轉彎…新州准Curaleaf藥房 續售娛樂大麻

政策急轉彎…新州准Curaleaf藥房 續售娛樂大麻

熱門新聞

華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

2023-04-28 22:46
江女士碰到惡房客，屋內一片狼藉。(記者高雲兒／攝影)

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

2023-04-26 06:49
有華人在公共草坪採摘艾草，回家製作艾糍。(記者劉梓祁／攝影)

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

2023-04-30 11:15
高女士在交涉過程反被男子威脅，見到高女士錄像後，也開始拍攝高女士。(受訪者提供)

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

2023-04-29 07:45
華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦信用卡遭盜刷 銀行拒賠追欠款

2023-04-29 02:30
華埠珠寶店9萬元珠寶被竊，四人團夥像貌。(紐約市警提供)

曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊

2023-04-30 08:02

超人氣

更多 >
這十款二手車品牌 今年貶值最多

這十款二手車品牌 今年貶值最多
美股重挫 道指大跌逾500點

美股重挫 道指大跌逾500點
何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了
金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」
毛巾多久換洗？ 專家這樣說…

毛巾多久換洗？ 專家這樣說…