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紐約國家電網擬漲瓦斯費17% 若獲准明年4月起漲價

記者顏潔恩／紐約報導
國家電網擬紐約市用戶供暖費調漲17%。圖為國家電網工作人員在8大道施工。(記者顏潔恩╱攝影)
國家電網擬紐約市用戶供暖費調漲17%。圖為國家電網工作人員在8大道施工。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約市長島的190萬客戶提供瓦斯的國家電網(National Grid)，日前已向紐約州公共服務委員會(State Public Service Commision)遞交申請，擬將紐約市用戶的瓦斯費用調漲約17%；如果實施，用戶每月恐增加約30元開支。

在紐約下州，國家電網主要為布碌崙(布魯克林)、皇后區南部、史泰登島和長島的住戶服務；數據顯示，那些僅靠瓦斯來供暖的住宅，每月可消耗100至125千卡，無需供暖的用戶則每月消耗20至30千卡的瓦斯；根據申請，國家電網擬將紐約市瓦斯供暖用戶費用上調17.2%，換言之，居住在布碌崙、皇后區和史泰登島的客戶每月使用100千卡(therms)的瓦斯，就要增加約30.95元的費用。

對於長島的住戶，國家電網計畫漲價16.3%，即住戶每月若使用約100千卡的瓦斯，每月開支將增28.52元；若獲得委員會批准，新費率將會在2024年4月1日開始實施，但在此之前委員會將會舉辦公聽會，徵詢社區的意見。

國家電網解釋，需提高收費才能滿足聯邦和州府在氣候管制上提出的要求，並支付更高的財產稅、以及基金系統的升級，這些資金也包括用作減少二氧化碳排放、加強服務安全性等的可靠投資；國家電網將分別從紐約市及長島客戶中獲得4億1400萬元和2億2800萬元的額外收入，支付這些成本。

對於無法負擔的弱勢家庭，國家電網將繼續通過資助項目來減輕其經濟負擔，包括每年提供總額5600萬元的低收入信貸、以及7000萬元的氣候適應項目(weatherization program)等；「我們致力於將對客戶的影響降到最低，同時滿足客戶對服務的期許、提供可信賴的服務」，副總裁兼副總法律顧問Phillip DeCicco說道，約70%的提案是由於聯邦和州府的管控所致，需增加費用以滿足其定製的氣候目標。

長島 紐約市 布碌崙

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