百人會調查：全美3/4華裔曾遭種族歧視

百人會及哥大發布在美華裔現狀調查結果。(取自線上視頻)

由非營利組織百人會以及哥倫比亞大學共同開展的「美國華裔 狀況調查研究」27日發布最終結果，調查指出，種族歧視 的情況在全美仍持續，有近四分之三的華裔，在過去12個月經歷了歧視；參與者認為，種族主義、犯罪、槍枝管制和經濟為現階段美國面臨的四大關鍵問題。

此次調查為期一年，由哥大社工學院中國社會政策中心(Columbia China Center for Social Policy)教授高琴主導，為史上最大規模針對在美華裔的調查，收集了來自46個州、近6500名華裔信息，並匯集有關人口統計、政治、文化認同、健康、經濟安全和社會參與有關的數據，得到逾百華裔組織及團體支持。

調查顯示，華裔仍在持續經歷歧視，在過去12個月，74%的華裔經歷了種族歧視，55%擔憂仇恨犯罪或騷擾，9%受到人身恐嚇或攻擊，7%的財產遭到破壞，五分之一的參與者表示至少面臨數次歧視性的辱罵或言論。

另一方面，儘管華裔被譽為「少數族裔模範」，然而許多人在經濟及健康面臨挑戰，需政策扶持。

有24%的華裔認為自己面臨中等或嚴重的精神疾病風險，包括感到無價值、抑鬱、緊張等，24%表示身體或精神健康一般或較差，或患至少一種殘疾，10%的華裔家庭收入低於1萬5000元，9%表示在過去12月中經歷缺乏食物或入不敷出的問題。

在政治參與度方面，已為公民的華裔則積極投票 ，並望促進美中關係；90%的華裔公民是登記選民，93%的登記選民在2020年總統大選中投票。

無論黨籍，大多數華裔同意美國應與中國建立合作經濟關係，但79%對當前的美中關係持負面態度，且教育程度愈高，負面情緒愈增加。