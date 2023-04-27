我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美飛中核酸取消 南加華人準備買票回國

拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

「放膽報案」慣犯進店 法拉盛商家可報警抓人

記者鄭怡嫣／紐約報導
此前華人商家常在門前貼順手牽羊者被攝像頭拍到的照片，用於警示。(記者鄭怡嫣／攝影)
此前華人商家常在門前貼順手牽羊者被攝像頭拍到的照片，用於警示。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛商家受到騒擾案件頻傳，紐約市皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)26日聯合市警等宣布，即日起啟動「法拉盛商家商業改進項目」(Flushing Merchants Business Improvement Program)，商家在慣犯再次入店偷竊或騷擾時，可直接報警要求警方抓人。目前，法拉盛已有39家商家登記了該項目，當局則呼籲更多商家加入。

凱茲指出，該計畫如同一份對於商家的保護令，是以2021年6月起在牙買加(Jamaica)施行的同名項目為基礎。此次在法拉盛，則由地檢辦公室與管轄當地的市警109分局共同啟動，並與法拉盛商業改進區(Flushing BID)以及法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)等合作。

刑事入侵通知可貼門前示警

皇后區地檢辦公室及市警，26日宣布從即日起，啟動法拉盛商家商業改進項目。(記者鄭...
皇后區地檢辦公室及市警，26日宣布從即日起，啟動法拉盛商家商業改進項目。(記者鄭怡嫣／攝影)

已登記該項目的商家，若遇嫌犯首次作案時，在報警後，警方會將證據及報告呈交至地檢辦公室，要求法官命令嫌犯簽署「刑事入侵通知」(criminal trespass notice)。之後，當該名嫌犯再次進入這家商店行竊或騷擾，或僅是再次靠近店家，商家便可直接報警抓人並起訴嫌犯，不過地檢辦公室強調，98%的案子為審前解決。商家也可將刑事入侵通知貼於門前，告知同事或保安不讓慣犯入店並起到警戒作用。

根據地檢辦公室提供的數據，此前在牙買加，共有25名商家登記了該項目，有23名嫌犯收到刑事入侵通知，其中有三人又再次進入同一家商店，遭到警方逮捕。

法拉盛已有39家商家登記響應

目前，法拉盛已有39家商家響應，其中一位在市中心售賣蛋白飲料的業者謝美美表示，法拉盛近來有金舖被打劫百萬，自己的店內也有竊賊拿些小東西就走，該計畫可以讓商家「放膽去報案」，「相當於買個保險，保護生意」。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧則表示，法拉盛與牙買加的商店規模不可同日而語，在法拉盛市中心，便有1000多家零售商店，呼籲更多商家登記，共同防治猖獗的零售商店慣犯問題。

他也指出，該項目不包括青少年犯罪，而根據商家們的反饋，在法拉盛一帶，不少扒手均是屢次犯案的未成年，將繼續與警方合作解決這一問題。

市議員黃敏儀以及109分局局長霍爾(Louron E. Hall)提醒，該計畫是免費的，且不只法拉盛鬧市，所有在109分局轄區內的商家皆可登記。商家可致電(718)321-2264分局社區協調警員(NCO)、或109分局總線(718)321-2250登記。

法拉盛 零售商 紐約市

上一則

法拉盛無證攤販抗議 籲速設擺攤區

延伸閱讀

紐約客談／設立合法擺攤區 大有難度

紐約客談／設立合法擺攤區 大有難度
半數紐約人入不敷出 1家4口年收入15萬才夠

半數紐約人入不敷出 1家4口年收入15萬才夠
愛輔協會法拉盛講座 介紹教育局中文服務

愛輔協會法拉盛講座 介紹教育局中文服務
法拉盛雞欄感恩回饋大優惠 鮮活家禽自由放養 肉質嫩滑鮮美

法拉盛雞欄感恩回饋大優惠 鮮活家禽自由放養 肉質嫩滑鮮美
法拉盛雞欄 感恩回饋大優惠 紅毛(三黃)走地雞每磅$2.75

法拉盛雞欄 感恩回饋大優惠 紅毛(三黃)走地雞每磅$2.75

熱門新聞

(影片截圖)

停車糾紛 紐約布魯克林8大道2華裔當街持械鬥毆

2023-04-24 21:57
江女士碰到惡房客，屋內一片狼藉。(記者高雲兒／攝影)

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

2023-04-26 06:49
華勒斯(Lahavah Wallace)減掉了體重，卻面臨告訴。(截自CBS)

紐約婦人接受減肥手術後遭診所控告並求償萬餘元

2023-04-19 11:19
80張虛假駕照。(取自Auburn警方臉書)

持80張假證及被盜信用卡購物 紐約3華人被捕

2023-04-24 13:13
最新報告顯示，有一半的紐約人收入無法滿足生活基本需求。 (記者高雲兒／攝影)

半數紐約人入不敷出 1家4口年收入15萬才夠

2023-04-26 15:23
一名華裔司機日前在班森賀載人，險些被劫。圖非當事車輛。(記者顏嘉瑩／攝影)

華裔Uber司機拒改下車地點 遭2非裔女打劫

2023-04-23 02:28

超人氣

更多 >
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制
他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄
五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬

五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬