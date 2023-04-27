「放膽報案」慣犯進店 法拉盛商家可報警抓人

此前華人商家常在門前貼順手牽羊者被攝像頭拍到的照片，用於警示。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛 商家受到騒擾案件頻傳，紐約市 皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)26日聯合市警等宣布，即日起啟動「法拉盛商家商業改進項目」(Flushing Merchants Business Improvement Program)，商家在慣犯再次入店偷竊或騷擾時，可直接報警要求警方抓人。目前，法拉盛已有39家商家登記了該項目，當局則呼籲更多商家加入。

凱茲指出，該計畫如同一份對於商家的保護令，是以2021年6月起在牙買加(Jamaica)施行的同名項目為基礎。此次在法拉盛，則由地檢辦公室與管轄當地的市警109分局共同啟動，並與法拉盛商業改進區(Flushing BID)以及法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)等合作。

刑事入侵通知可貼門前示警

皇后區地檢辦公室及市警，26日宣布從即日起，啟動法拉盛商家商業改進項目。(記者鄭怡嫣／攝影)

已登記該項目的商家，若遇嫌犯首次作案時，在報警後，警方會將證據及報告呈交至地檢辦公室，要求法官命令嫌犯簽署「刑事入侵通知」(criminal trespass notice)。之後，當該名嫌犯再次進入這家商店行竊或騷擾，或僅是再次靠近店家，商家便可直接報警抓人並起訴嫌犯，不過地檢辦公室強調，98%的案子為審前解決。商家也可將刑事入侵通知貼於門前，告知同事或保安不讓慣犯入店並起到警戒作用。

根據地檢辦公室提供的數據，此前在牙買加，共有25名商家登記了該項目，有23名嫌犯收到刑事入侵通知，其中有三人又再次進入同一家商店，遭到警方逮捕。

法拉盛已有39家商家登記響應

目前，法拉盛已有39家商家響應，其中一位在市中心售賣蛋白飲料的業者謝美美表示，法拉盛近來有金舖被打劫百萬，自己的店內也有竊賊拿些小東西就走，該計畫可以讓商家「放膽去報案」，「相當於買個保險，保護生意」。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧則表示，法拉盛與牙買加的商店規模不可同日而語，在法拉盛市中心，便有1000多家零售商 店，呼籲更多商家登記，共同防治猖獗的零售商店慣犯問題。

他也指出，該項目不包括青少年犯罪，而根據商家們的反饋，在法拉盛一帶，不少扒手均是屢次犯案的未成年，將繼續與警方合作解決這一問題。

市議員黃敏儀以及109分局局長霍爾(Louron E. Hall)提醒，該計畫是免費的，且不只法拉盛鬧市，所有在109分局轄區內的商家皆可登記。商家可致電(718)321-2264分局社區協調警員(NCO)、或109分局總線(718)321-2250登記。